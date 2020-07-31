女王音樂會即日起開放留言搶票 夜訪女王頭9月登場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
女王音樂會即日起開放留言搶票，夜訪女王頭9月登場。圖／北觀處提供
女王音樂會即日起開放留言搶票，夜訪女王頭9月登場。圖／北觀處提供

因新冠肺炎延期的夜訪女王頭活動及女王音樂會，將在9月27日至10月4日在野柳地質公園登場，這次夜訪改採憑統一發票免費入園，女王音樂會門票，則自即日起可在北觀粉絲團留言，將再公開抽出。

9月27日至10月2日，及10月4日晚上6時30分至9時的「夜訪女王」活動，民眾不必花錢，改採憑今年9到10統一發票免費夜間入園，發票是在野柳地質公園消費1張1人入園，在其他地方消費的2張1人入園，發票將轉贈公益機構。

10月3日晚上7時至9時的「女王音樂會」，由岑永康主持，安排知名歌手陳昇、周蕙、國立臺灣交響樂團青年弦樂團及小提琴康妮媚擔綱演出，讓民眾一邊徜徉海風 一邊聆聽美樂，海景與樂音相互搭配活動精采可期。

今年岩石光影區域規畫「俏皮公主」、「女王頭」燈區，讓參觀民眾能在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力。民眾可在第一觀景台、俏皮公主前平台的高點鳥瞰，或近距離觀賞各區蕈狀岩、海蝕溝岩壁及野柳地景在燈光照映下的美景。

女王音樂會入場券也不用錢，即日起至8月28日24時整止，民眾只要在「北觀粉絲團-幸福北海岸」野柳石光夜訪女王活動貼文下(@)tag一位好友及貼上通關密語「野柳石光．夜訪女王」，就有機會抽中「女王音樂會」的入場券。

9月1日上午10時，會在北觀處公開錄影隨機抽出50位幸運兒，每位可獲得2張音樂會座位區入場券，另外也會抽出25位民眾，每位獲得2張音樂會站票區入場券，中獎名單將一併公佈於北觀處官網及粉絲團。

相關活動訊息請至以下網站查詢:

北觀處官網

https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

女王音樂會即日起開放留言搶票，夜訪女王頭9月登場。圖／北觀處提供
女王音樂會即日起開放留言搶票，夜訪女王頭9月登場。圖／北觀處提供
女王音樂會即日起開放留言搶票，夜訪女王頭9月登場。圖／北觀處提供
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女王頭 音樂會 統一發票

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