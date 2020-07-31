桃園登革熱確診病例 平日新北工作接觸者無症狀

新北市府衛生局今天傍晚表示，桃園市長安里登革熱擴大篩檢，一名陽性病例平日在新北市中和區嘉慶里工作與居住。經疫調發現，此病例為無症狀38歲女性，感染應與桃園群聚有關。

市府衛生局今天發布新聞表示，這名登革熱篩檢的病例無症狀，近期無國外旅遊史，在新北市中和區工作與居住，假日返回戶籍地桃園市長安里，近期自7月24日起，都待在桃園市並未返回新北。

衛生局說，這名女性病例因得知桃園市長安里發生本土登革熱群聚，雖本身無症狀，於7月27日至擴大篩檢站快篩呈現陽性，經採檢送驗，於7月31日確診。

新北衛生局說，由於潛伏期間女子曾前往桃園市長安里，研判感染應與桃園市群聚有關，目前感染源釐清中，新北市疫情調查，目前已掌握接觸者76人無症狀。