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抗疫英雄背後的神隊友　超催淚「感謝家」影片讓90多萬網友狂分享

文 / 劉翰倫 提供

新冠肺炎肆虐全球，台灣此次的抗疫成績在全球有目共睹，大家還能在台灣「報復性消費」，經濟逐漸恢復。台灣能抗疫成功，是來自一大群無名英雄們的付出，如檢疫人員、護理師、醫師⋯等，在這群無名英雄的背後，也有另一大群無名英雄的支持，每個人都是抗疫英雄的神隊友，近期網路就有一支「感謝家ThanksHome」的影片，被網友瘋狂分享，直呼「太催淚了」、「感謝每位神隊友」。

攤開台灣抗疫成績單，從口罩禁止出口，組成口罩國家隊，到所有人投入檢疫、抗疫的行列，都仰賴一大群人，不分晝夜，犧牲時間才換來抗疫的好成績。連總指揮官陳時中，受訪時都曾提到，「140天抗疫中，只跟太太吃過2次飯」。

從中可以發現，英雄的背後，其實有更多無名英雄的背後守候，包括家人的支持，溫暖的「家」提供休息與放鬆的空間，每個為這場抗疫戰提供支援、付出，都值得被大家關注與感謝。

近期就有一部網路影片「感謝家」，拍出無名英雄背後的所有英雄的故事。影片一開頭，暖男老爸手忙腳亂，為女兒準備晚餐，也認真做好家務，暖男老爸只為照顧好女兒。直到深夜，身為護理人員的媽媽回家，一脫下口罩，臉上的口罩壓痕，看了讓人心疼。

每件發生在「家」中的人、事、物，其實彼此支援，彼此力挺，為了全台灣人健康而付出的媽媽，背後有著照顧女兒的暖男老爸支援；貼心的女兒，在家中的玩伴是超可愛的鯊魚布偶；讓不熟悉家務的老爸，也能拿著毛絮黏把為家裡清潔。

家，代表一家人共同生活的地方，家的組成有家人、舒適空間、居家擺設的每一物，都各自代表著故事與彼此的支援。把「家」照顧好，都能提供我們最堅持的後盾，無後顧之憂的往前衝。

超感人的影片，一放上網路就吸引超過90萬人次點閱，有網友就留言表示「太感人了，拍得真好」、「家的溫暖，是一種靠山」，原來這是IKEA拍攝的廣告影片，片尾最後寫著「我們都該對家裡的一切，好好說謝謝」，讓網友大呼「都起雞皮疙瘩了」、「要跟家、家人好好說謝謝」。

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