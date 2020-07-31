桃機智慧洗手間上路 有異味、衛生紙剩1公分馬上通知

曾榮獲全球第四名「清潔機場」大獎的桃園國際機場，疫情期間往智慧機場再精進，選定航廈內旅客使用率高73間重點洗手間，裝設「人流」、「異味」、「溼度」及「衛生紙量」偵測模組，以數字測量進行標準化作業，除人力定期巡檢外，更透過系統管理，主動偵測、預防異常、即時通報，提高維護效率，維持國家大門一貫高標準的清潔品質。

桃機說，為了貫徹智慧機場的策略目標，承攬桃園國際機場清潔維護廠商於今年初取得財團法人資訊工業策進會技術，應用4G電信網路 NB-IoT 科技，導入智慧洗手間管理系統，3月建置、4至6月上線測試，7月正式完工使用，使得桃園國際機場成為各公民營機構首先且最大型導入該系統的先行公共場域。

桃機說，該次智慧洗手間升級規劃，是桃機將多年清潔維護經驗整理系統化後，運用科技於實際作業中，配合機場運作24小時全年無休的特性，在最常被旅客反映項目進行改良，分別在洗手台及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水。

桃機說，洗手間出入口天花板安裝人流感測元件，若大量人流進入就會發出通知，幹部可立即調派工作人員至現場加強清潔；加裝阿摩尼亞及硫化氫氣味偵測感應元件，以具體數據偵測空氣品質，確保洗手間內無異味。

桃機說，最後在馬桶旁衛生紙盒內安裝感測元件，捲紙量低於5%（約1公分）即會通知工作人員需注意更換衛生紙捲，避免可能的人為疏漏。