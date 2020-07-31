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獨吞15億彩金逃離台灣？ 網曝難度高「曾有人私吞被判刑」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「獨吞15億（彩券頭獎獎金）逃離台灣值得嗎」，貼文掀起眾人熱議。記者陳弘逸／攝影
有網友好奇「獨吞15億（彩券頭獎獎金）逃離台灣值得嗎」，貼文掀起眾人熱議。記者陳弘逸／攝影

史上最高威力彩頭獎開出，新台幣31.24億元由兩注均分。網路上瘋傳，台北市大安區頭彩得主是台新銀行員工集資包牌，而且中獎人已集體離職，但稍早傳出，一名中獎員工堅稱頭獎彩券是自己買的，疑似不想均分獎金。

威力彩27日開出最高獎金31.24億元，獎落台北市大安區「彩盈寶彩券商行」及南投縣竹山鎮「大運發商行」。昨（30）日傳出，大安區頭獎得主是台新銀行法金部門員工集資，更傳出該部門員工已集體離職，對此，台新銀行回應，員工集資中頭彩純屬網友虛構，目前尚未有集體離職的情況。

據了解，北市大安區的頭獎得主，花了5600元包牌用電腦選號，結果中了1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，共拿走15億8980萬807元，扣稅後依傳言的集資人數均分，一個人能分到1.2億元。

但今天有網友指出，台新銀行中獎者的其中一人，堅持彩券是自掏腰包購買的，疑似想獨吞獎金。此外，聽說集資當天，部門裡有人請假沒跟到，就這樣跟財神爺擦身而過。

另外，也有網友在PTT上討論「獨吞15億逃離台灣值得嗎」，原PO表示若和同事、朋友一起包牌真的中了頭獎，若10人合資一人能均分1.5億，但有人為了獨吞15億，選擇逃離台灣到死之前都不回來，這樣的人生值得嗎？對此，多數網友認為想捲款出國難度挺高，「不值得，一億就夠了」、「開獎後一個小時內，其他9人已經出現在保管人他家」、「逃不了的，被放鳥的人把消息放出去，在哪都準備一輩子躲黑道」、「你以為大家都笨蛋嗎？自從有個中千萬的捲了錢跑了，現在包牌大家都拍照存證，你跑了錢也跑不出去，別做白日夢」、「1.5億就一輩子受用無盡，太貪心反而用不到」。

但也有人表示，「15億跟1.5億，當然選擇15億」、「中獎人買兇先把其他九個處理掉，爽吞15億」、「貴婦奈奈10億都跑了，15億有什麼難」、「我覺得超值得，去國外買一個新身分就好了」。

事實上，2009年高雄法院接到民眾提告，威力彩頭獎彩金9.2億元，不是一人獨得，而是四人合資中的，但對方擅自到銀行領錢，檢方當時凍結中獎者帳戶，2010年判決獨吞民眾2年有期徒刑。

頭獎 彩券 威力彩 PTT

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