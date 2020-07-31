桃園長安里本土登革熱群聚擴大 還有一例感染源不明

桃園長安里群聚再升溫，衛福部疾病管制署公布國內新增5例本土登革熱病例，四例與桃園市桃園區長安里群聚事件有關，其中兩人無症狀；還有一人居住桃園市桃園區西湖里，該里與長安里距離一千一百公尺左右，疾管署不排除個案與長安里群聚有關、疫情擴大，感染源待釐清。

今年截至目前國內累計14例本土登革熱病例，其中13例與桃園市長安里群聚有關，1例感染源釐清中。疾管署副署長莊人祥表示，今新增確診個案為1女4男，年齡介於30多歲至70多歲，其中1人居住新北市中和區嘉慶里、3人居住桃園市桃園區長安里，1人居住桃園市西湖里。

莊人祥說，值得注意的是，新北市個案無症狀，平時活動地以中和區嘉慶里住處及工作地為主，但曾於7月17日至20日，及7月24日迄今返回桃園市桃園區長安里住家；桃園市桃園區長安里3名個案平時活動地以桃園區為主，其中1人無症狀，4人均透過擴大採檢確診。

莊人祥表示，由於4人位於長安里住家與案2住家相距100公尺內，研判於桃園區長安里周邊感染的可能性較高；為防範疫情擴散，衛生單位持續針對個案進行疫情調查、社區化學防治及孳生源清除作業，並加強當地民眾及醫療院所衛教宣導。

莊人祥指出，桃園市桃園區西湖里個案7月20日出現發燒、全身痠痛症狀，於21日至27日數度就醫，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院通報檢驗確診。個案平時活動地以桃園區西湖里住家周邊為主，初步研判於桃園區感染的機會較大，待進一步調查以釐清感染源。

東南亞疫情升溫，新加坡今年累計病例數已接近該國史上最大疫情；寮國、柬埔寨及緬甸則已進入流行期，另越南疫情也呈上升趨勢，其中胡志明市處高峰。提醒東南亞入境居家檢疫者，檢疫期間若出現呼吸道症狀，同時有肌肉痠痛、關節痛，可能就是感染登革熱。

疾管署再次提醒，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。此外，也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，疑似個案可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並及早通報。