疫情阻斷愛滋感染者拿藥路 民團熱血千里送藥

有愛滋感染者因疫情滯留海外，難以順利取得治療藥物。所幸友善醫院和民間團體幫忙，排除萬難讓感染者不至於斷藥、影響治療。醫師指出，穩定治療、測不到病毒就不具傳染力。

露德協會日前舉行記者會指出，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響，部分愛滋感染者因滯留國外、隔離或醫院感染管控而延誤領藥。

愛滋感染者每次領藥最多可拿一個月藥物，以往在海外工作的感染者，可定期回台灣拿藥。但因疫情影響，各國陸續祭出嚴格檢疫措施，有感染者為了拿藥，前後在不同國家接受檢疫共28天，工作被迫中斷。

衛生福利部桃園醫院感染科主治醫師鄭舒倖指出，從今年疫情爆發開始，發生部分個案因滯留國外延誤領藥。有一名滯留香港個案，因疫情限制無法回國，透過民間團體的協助，持處方箋的正本成功領到藥之後，依循合法途徑順利寄送至海外，讓他持續地接受治療。

根據露德協會統計，自疫情爆發以來，已協助超過15名滯外工作的感染者取得治療藥物。以地區分布，多分布於中國、香港地區、日本、新加坡、馬來西亞。

鄭舒倖表示，面對HIV病毒的威脅，除了友善醫療體系、民團的努力，讓感染者持續接受治療之外，更要從落實與支持「U=U」國際治療共識，以及展現對愛滋感染者平等對待的態度等2個層面著手。

露德協會曾發布愛滋感染者生活現況調查報告，有超過3成的感染者因感染與家人關係疏遠，以及超過3成的感染者失去朋友或是戀愛對象的支持。

「U=U」（Undetectable=Untransmittable），是指測不到病毒等於不具傳染力的治療共識，已具有科學實證，並且透過超過13萬筆的HIV感染者大型臨床研究證實，在持續有效的治療之下，可讓體內的病毒量低到測不到，不會經由性行為傳染他人，而且不影響生活品質，平均壽命也與非感染者幾乎沒有差異（80歲）。

露德協會秘書主任藍元亨說，U=U對感染者的意義更為重要，代表感染者有機會可以自然受孕。有一名女性感染者，在穩定服藥及定期篩檢下，已測不到病毒量，與醫護充分溝通後，自然受孕生下健康寶寶，也沒有將病毒傳染給先生，目前孩子已經2歲。

藍元亨說，希望透過U=U治療共識，減低社會對感染者的恐懼。唯有消弭標籤與污名，才能讓更多具有感染風險者出來接受篩檢，也讓感染者有信心持續接受治療。