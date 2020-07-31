治療痠痛像打棒球 電療徒手為一壘 少了其他只能殘壘

許多復健科診所裡總是擠滿痠痛患者，對他們來說，電療熱敷已是他們治療疼痛的一部分，復健醫學會理事毛琪瑛指出，這些被動治療可緩解疼痛，但絕非唯一治療，應在醫師評估及建議下，持續適合的運動治療，保持正確的姿勢，才能逐漸遠離痠痛人生。

毛琪瑛說，電療、熱敷、徒手治療、運動治療、衛教，以及藥物、針劑或手術，都是治療痠痛病人的選項，武器眾多，對所有病人都絕不會是單一選項，更不能說「不是熱敷電療，就是徒手治療」，這種「二分法」是不對的。

所有物理治療用的電療、牽引治療等… 是物理治療師學程中的重要課程。這些「物理治療因子」來做病人疼痛的處理，不管是臨床或是學理都有所依據，但都不會是單一處理方式，而是整合上述眾多治療項目之一。也因為復健醫療機構在台灣的可親性，有機會讓病人得到更好的療效。

毛琪瑛以打棒球來比喻治療痠痛的療程，必須一壘一壘地跑，才能衝回本壘板得分。而熱敷、電療、徒手、 藥物、針劑等項目均是一壘治療，目的是用於緩解疼痛，醫師會依病患的情況給出適當的處方。 有些相當急性發炎疼痛的患者甚至稍微一動就痛到不行，這時休息、藥物、冰敷、電療在第一時間甚至都比徒手來得重要。

治療之前，醫師的診斷是最重要的。 包括病史、評估 、理學檢查、影像檢查…。 即使看到的處方是「熱敷、電療、拉腰」，在這個處方走出診間之前，是需要醫師的專業評估與診斷。甚至有些病人根本不適合做復健， 而必須立即轉介處理，這就需要醫師的專業訓練與敏感度。

同時，復健治療是一個動態處置，這也是為什麼健保署規定6次治療之後必須要再回診。依據病人的情況 ， 醫師給予新的指引、 目標的設定， 甚至影像評估與治療方式的調整。

站穩一壘後，接著就是二壘的治療性的運動，在醫師、治療師的指導下，針對運動傷害、脊椎退化、膝關節退化等個別問題，授與適合的運動，許多患者甚至透過主動性的運動治療，利用按摩球處理組織沾黏配合拉筋延展運動、彈力帶強化肌力，再加上核心訓練…， 就可以有相當不錯的療效，來減輕疼痛感 。長期更可以融入生活成為健身保健運動。

至於三壘，則是日常保健，包括，必須維持姿勢正確，避免傷害，例如，膝蓋退化，蹲跪動作要避免。 腰痛患者不適合長時間坐姿或彎腰受力。醫師和治療師在治療過程中，需不斷給予衛教、運動處方。

毛琪瑛強調，「可以帶回家的復健能力」，唯有正確的復健運動，養成對的姿勢，才能預防復發，回到本壘板。復健治療如果都只跑到一壘，只能算殘壘，是不會得分的。

毛琪瑛說，單純的熱敷電療、徒手治療都屬於「被動」治療，很難出現長期持續性的療效，也不可能預防復發。不過，在舒緩疼痛上都有一定的療效。好的物理治療師甚至做單純電療跟牽引治療，也能透過專業的適當擺位， 配合姿勢指導，就讓病人得到好的療效。 需要的是治療師的專業與熱情。

雙和醫院復健醫學部專任主治醫師劉燦宏指出，接受熱敷、電療等復健治療，短期確實難以收到立竿見影的效果，但如能持之以恒，且在復健科醫師和治療師協助下，必能深入瞭解致病原因、矯正錯誤姿勢，提供正確運動的方式，減少疼痛，降低日後復發的機率。

對於這次復健治療的爭議，劉燦宏直言， 提供醫療處置的人員也應該反躬自省，想一想與痠痛病患互動時，是否應該更主動積極，提供衛教訊息，矯正錯誤觀念，提供運動建議，不要僅僅只是依賴機器，才能讓復健治療的效果事半功倍。

毛琪瑛也有同感，她強調，醫師、治療師，以及病人、家屬都可視為復健治療團隊的一份子，均為重要的「夥伴關係」，彼此之間信任與溝通，絕對是復健成功的第一步。