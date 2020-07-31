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宜蘭安心旅遊全台最夯 縣政府爭取3次補助達2.4億

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，宜蘭觀光旅遊市場很夯，宜蘭縣「安心旅遊」補助使用踴躍，縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振興觀光方案，將再爭取第三次補助新臺幣8千萬元，使得總補助經費將達新臺幣2億4千萬元(共24萬個房間數）。資料照片
交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，宜蘭觀光旅遊市場很夯，宜蘭縣「安心旅遊」補助使用踴躍，縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振興觀光方案，將再爭取第三次補助新臺幣8千萬元，使得總補助經費將達新臺幣2億4千萬元(共24萬個房間數）。資料照片

交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，宜蘭觀光旅遊市場很夯，宜蘭縣「安心旅遊」補助使用踴躍，半個月時間，第一次補助經費新台幣8千萬（8萬個房間數）已達百分之80，縣政府今天表示，7月17日申請第二次補助經費，適逢暑假，加上宜蘭縣各項活動加持，旅遊市場愈發熱烈，第二次補助經費8月初會用完，為延續「安心旅遊」效益，宜蘭縣政府再向交通部觀光局爭取第三次補助新台幣8千萬元，使得總補助經費將達新台幣2億4千萬元（共24萬個房間數）。

縣政府表示，「安心旅遊」獎助期間自109年7月1日起至10月31日止，宜蘭縣共有1314家業者參與安心旅遊補助，截至今天（7月31日），已補助近14萬2810間房，為全台補助使用最踴躍的縣市，補助專案確實帶動並提升民眾出遊及留宿意願，成效顯著，第二次補助已達百分80，縣府積極向交通部觀光局爭取第三次補助申請，期待讓國旅熱潮不間斷。

宜蘭縣政府表示，宜蘭交通便利，擁有豐厚的觀光資源，加上交通部觀光局「安心旅遊」補助專案加持，來宜蘭旅遊的遊客激增，縣府也搭配「安心旅遊」及振興三倍券熱潮，推出加碼「酷樂券」，結合宜蘭縣共202家業者，推出食宿遊購行等多項優惠。

此外，自109年7月15日至10月31日止，還有樂遊宜蘭抽好禮活動，只要在宜蘭縣合法商家（含住宿）累積消費滿3千元以上，將發票（收據）上傳至活動網站，就有機會抽中汽車、電動機車、智慧型手機等大獎，除自由行旅客優惠，針對旅行社也有「獎勵旅遊」方案，食宿遊購加碼送，8月30日暑假前，至宜蘭縣內風景區、蘭陽博館、宜蘭美術館及設治紀念館，憑當月縣內不限金額發票，還能享有免門票入園優惠。

觀光局 發票 紀念館

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