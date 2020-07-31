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等了十多年！ 捷運民汐線第二期通過環評 拚2年後動工

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評大會今天審查民生汐止線第二期內湖至大稻埕路線。記者吳姿賢／攝影
環評大會今天審查民生汐止線第二期內湖至大稻埕路線。記者吳姿賢／攝影

捷運民生汐止線延宕十多年，環評大會今天通過第二期內湖至大稻埕路線開發案，委員要求通風口排氣至少高於地面三公尺、方向不得往下，避免空氣汙染，並加強土壤液化潛勢區預警措施。台北市府表示，全案力拚明年通過綜合規畫、後年通過細部設計。新北市府先前也喊出，希望第一期汐止至內湖段2022年動工。

民汐線規畫第一期汐止至內湖、第二期內湖至大稻埕、第三期東湖支線，2007年同時提報環評，其中僅第一期於2009年有條件通過環評，第二、三期須另案辦理。台北市府捷運工程局2015年送審全線綜合規畫，交通部則要求先完成第二、三期環評及都市計畫變更審議程序，再重送綜合規畫報告。

民汐線爭論十多年，台北市長柯文哲曾脫口是「盲腸線」、「等我有空」，激怒不少汐止、內湖居民。雖然民生汐止線採分期開發，但由於新北市府升格直轄市，中央補助減少，此案在綜合評估時，就確定民生汐止線必須「整體建設」才能取得效益，雙北因而達成「全線核定、分期建設」共識。第二期通過環評與否，牽動第一期能否順利開發。

至於第三期東湖支線，由於當地居民意見相當分歧，北市捷運工程局認為需要一段時間整合溝通，經評估後，將先預留延伸空間，是否興建則根據未來地區發展再檢討，暫時與全線開發計畫脫勾。

根據第二期規畫，路線起自大稻埕碼頭東側，沿民生西路、民生東路往東穿越基隆河，至新湖一路、民善街路口為止。全長6.865公里，地下車站6座，待綜合規畫核定後，預計9年半完工。

由於第二期開發重點區位為民生社區，許多居民擔憂施工時出現交通黑暗期。北市捷運工程局過去幾次環評初審時，強調道路施工約4至5年，且只有車站明挖覆蓋施工區才會縮減車道，將實施替代動線疏導降低衝擊。

環評大會今天審查民汐線第二期，委員吳義林主要擔憂站體通風口排氣產生PM2.5等空氣汙染，對周遭行人或住家有不利影響。委員朱信也舉例，西門町捷運站的通風口就位於人行道上，每次經過就像「一百台冷氣機」排出熱氣，尤其現在都市熱島效應嚴重，民汐線通風口應改善設計降低影響。

北市府捷運工程局則指出，通風口高於三公尺，應不至於影響行人，未來在綜合規畫、細部設計期間，將蒐集更好的過濾措施作為空氣汙染減輕對策。

委員也要求，必須補植樹苗，另由於部分路段位於高土壤液化潛勢區，必須加強控制警戒值及緊急狀況應變處理。

民生汐止線第二期內湖至大稻埕路線。記者吳姿賢／翻攝
民生汐止線第二期內湖至大稻埕路線。記者吳姿賢／翻攝

環評 汐止

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