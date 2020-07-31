高雄區農改場推鳳梨產業機械化 省工省力降低成本

鳳梨在台灣年產值約92億元，但生產成本較鄰近國家高，栽培管理，取苗、整地、種植、噴藥到採收等，作業項目眾多，雖然整地、噴藥及果實採收後選別已由機械取代，但整體鳳梨產業機械化程度偏低，加上勞動力短缺等問題，高雄區農業改良場集結產、學、研單位研發鳳梨產業省工省力機機械設備，昨舉辦首場觀摩會，蒐集農友與業界意見，盼減緩農村勞動力短缺所造成的產業瓶頸。

高雄區農業改良場助理研究員潘光月說，透過機械輔助，減輕勞力負擔，希望在鳳梨的每個栽培管理過程，能有機械來協助，藉由機器輔助，效率可達人工5倍，農民不用彎腰，目前開發技轉，性能測定，舉辦兩場觀摩會，首場在屏東，第二場在嘉義。

高雄區農改場指出，整體鳳梨產業機械化程度仍然偏低，再加上勞動力短缺、農忙期雇工困難及工資亦逐年升高，導致生產成本居高不下且不利於市場競爭力。舉例來說，鳳梨栽種時，碎土，鳳梨種植場域的土壤跟一般土壤不同，屬於酸性的黃土，會比較硬，透過機器輔助，減輕勞力負擔。

農改場昨舉行觀摩會，邀請高屏地區鳳梨農友們到屏東縣高樹鄉銀獅農產觀摩示範，包括乘坐式鳳梨種植機、鳳梨選果採收機、蔬果削皮機、自走式雙邊修剪機、鳳梨園多用途管理機、自動空中噴藥機。

農改場指出，以鳳梨削皮機來說，人力很熟練約10秒完成削皮，機械只要6秒且厚薄一致，只要是圓柱形的果物都適用。

銀獅農場主人洪銘聰說，農民大多採人力生產鳳梨，機械短期內雖還沒有辦法全面取代人工，但能減輕人力負擔，鳳梨田工作常要彎腰，有協力車幫忙，減少彎腰對身體負擔。農村高齡化，機械可讓農民輕鬆工作、延長職涯，也是未來趨勢。