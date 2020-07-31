離島熱「旅遊稅」討論聲再起 有人支持有人憂嚇跑遊客

國旅大爆發，澎湖更是熱點，7月截至29日已累計26萬人登島，澎湖縣政府規畫未來以「旅遊稅」方式推總量管制，金額在50至100元間，最快2022年上路。「沿著菊島旅行」站長高世澤說，最近這一波熱潮是他在澎湖生活40多年來見過最驚人的一次，租車行機車全被租光，各景點人滿為患，澎湖常態居住人口9萬，近來每天有破萬人次進澎湖，對當地民生用水、用電、生態都是壓力，支持使用者付費，但必須專款專用，使用在澎湖環境生態的保育與維護，並建立透明的款項使用與監督機制。

高世澤說，近期澎湖當地熱門早餐店等必吃美食，門口常大排長龍，在地人怕排隊，大多不會往名店擠，排隊幾乎都是遊客，商品一上架就秒殺，不只名店忙著服務爆量的客人，旅宿業、租車行等，也幾乎全家總動員投入，旅行業者這段時間忙著調人手、調房間等，因為供需失衡，最近出現缺車情況，有聽聞租車業者被租到沒車，將私人車輛也租給遊客應急，恐衍生一些管理亂象。

高世澤說，今年初至6月以前，因為疫情衝擊觀光，是澎湖旅遊淡季，隨著疫情解封加上暑假來臨，疫情期間流失的遊客漸回籠，業者有商機固然開心，還是希望細水長流且兼顧品質，否則不只服務人員壓力大，也怕沒能顧好旅遊品質，打壞名聲。

澎湖縣7月每天湧入遊客平均有1萬1000人左右，衝擊澎湖居民垃圾、水、電等的問題，澎湖縣政府接到縣民反映是否可向遊客酌收「登島費」或「旅遊稅」，總量管制遊客數量，也略補環境維護費支出。澎湖縣政府發言人陳其育、旅遊處長陳美齡說，是朝這個方向研議，明年會編預算委外評估，且要與居民、旅遊業者、縣議會溝通。

陳美齡說，目前沒有每人收多少費用的具體規畫，有居民提到每名遊客收50元至100元，仍需研擬，縣府會參考國內外做法，例如龜山島等，如果要收費，以她個人的看法，是入澎湖時即收取，因澎湖有91個島，其中19個島是有人島，遊客很多是跳島旅遊，很難說登那個島要收費、那個島不收費。

陳其育表示，澎湖財政、資源有限，過去花火節也有一天湧入上萬遊客紀錄，但今年人更多，垃圾處理、用水等，對澎湖是不小負擔，為提供更好旅遊品質 ，也才有收登島費、旅遊稅等建議，縣府研議時，會請示中央，究竟要由中央同意或地方自行決定即可。

陳美齡說，今年遊客多，也許明年就恢復平常，到時候可能不需要總量管制也說不定。縣民有收費的想法，縣府明年會先編預算委外研究評估。