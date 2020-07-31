快訊

兩國論 vs.一個中國？那些年 被中美夾攻的李登輝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離島熱「旅遊稅」討論聲再起 有人支持有人憂嚇跑遊客

聯合報 / 記者楊濡嘉王慧瑛／高雄即時報導
疫情過後又逢暑假旅遊旺季，澎湖人潮洶湧，摩西分海等熱門景點，人聲鼎沸。圖／洪惠君提供
疫情過後又逢暑假旅遊旺季，澎湖人潮洶湧，摩西分海等熱門景點，人聲鼎沸。圖／洪惠君提供

國旅大爆發，澎湖更是熱點，7月截至29日已累計26萬人登島，澎湖縣政府規畫未來以「旅遊稅」方式推總量管制，金額在50至100元間，最快2022年上路。「沿著菊島旅行」站長高世澤說，最近這一波熱潮是他在澎湖生活40多年來見過最驚人的一次，租車行機車全被租光，各景點人滿為患，澎湖常態居住人口9萬，近來每天有破萬人次進澎湖，對當地民生用水、用電、生態都是壓力，支持使用者付費，但必須專款專用，使用在澎湖環境生態的保育與維護，並建立透明的款項使用與監督機制。

高世澤說，近期澎湖當地熱門早餐店等必吃美食，門口常大排長龍，在地人怕排隊，大多不會往名店擠，排隊幾乎都是遊客，商品一上架就秒殺，不只名店忙著服務爆量的客人，旅宿業、租車行等，也幾乎全家總動員投入，旅行業者這段時間忙著調人手、調房間等，因為供需失衡，最近出現缺車情況，有聽聞租車業者被租到沒車，將私人車輛也租給遊客應急，恐衍生一些管理亂象。

高世澤說，今年初至6月以前，因為疫情衝擊觀光，是澎湖旅遊淡季，隨著疫情解封加上暑假來臨，疫情期間流失的遊客漸回籠，業者有商機固然開心，還是希望細水長流且兼顧品質，否則不只服務人員壓力大，也怕沒能顧好旅遊品質，打壞名聲。

澎湖縣7月每天湧入遊客平均有1萬1000人左右，衝擊澎湖居民垃圾、水、電等的問題，澎湖縣政府接到縣民反映是否可向遊客酌收「登島費」或「旅遊稅」，總量管制遊客數量，也略補環境維護費支出。澎湖縣政府發言人陳其育、旅遊處長陳美齡說，是朝這個方向研議，明年會編預算委外評估，且要與居民、旅遊業者、縣議會溝通。

陳美齡說，目前沒有每人收多少費用的具體規畫，有居民提到每名遊客收50元至100元，仍需研擬，縣府會參考國內外做法，例如龜山島等，如果要收費，以她個人的看法，是入澎湖時即收取，因澎湖有91個島，其中19個島是有人島，遊客很多是跳島旅遊，很難說登那個島要收費、那個島不收費。

陳其育表示，澎湖財政、資源有限，過去花火節也有一天湧入上萬遊客紀錄，但今年人更多，垃圾處理、用水等，對澎湖是不小負擔，為提供更好旅遊品質 ，也才有收登島費、旅遊稅等建議，縣府研議時，會請示中央，究竟要由中央同意或地方自行決定即可。

陳美齡說，今年遊客多，也許明年就恢復平常，到時候可能不需要總量管制也說不定。縣民有收費的想法，縣府明年會先編預算委外研究評估。

根據澎湖縣政府統計，每天飛澎湖機位有9千多個、船班座位約5千多個，當地旅宿每天可容納2萬餘人，目前不至於超載。7月1日至29日有多達26多萬人次上島觀光，較去年同期成長2至3成。花火開幕首日吸引2.8萬名觀眾進場，目前舉辦9場次、每場皆超過2萬名旅客參加。

疫情過後又逢暑假旅遊旺季，澎湖人潮洶湧，摩西分海等熱門景點，人聲鼎沸。圖／馬國霖提供
疫情過後又逢暑假旅遊旺季，澎湖人潮洶湧，摩西分海等熱門景點，人聲鼎沸。圖／馬國霖提供

澎湖 疫情 龜山島

延伸閱讀

7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅 最快後年上路

澎湖擬收旅遊稅「50元至100元」 最快111年上路

淡季澎湖旅遊 縣府擬推美食券

訓練心得／我的私房路線 2020夏天在澎湖跑起來

相關新聞

等了十多年！ 捷運民汐線第二期通過環評 拚2年後動工

捷運民生汐止線延宕十多年，環評大會今天通過第二期內湖至大稻埕路線開發案，委員要求通風口排氣至少高於地面三公尺、方向不得往...

離島熱「旅遊稅」討論聲再起 有人支持有人憂嚇跑遊客

國旅大爆發，澎湖更是熱點，7月截至29日已累計26萬人登島，澎湖縣政府規畫未來以「旅遊稅」方式推總量管制，金額在50至1...

太熱了！全台最高溫今出現在金門 中午出現39.1度高溫

「好熱喔！」，金門受東南風過台灣山脈後的沉降增溫影響，加上天氣晴朗，今天上午12：45分金門氣象站水頭站量到39.1度的...

華信小舖明開張全面88折 滿額還送限量Logo禮

「華信小舖」線上購物在粉絲引頸期盼下，將於明天正式開張。華信航空說，為慶祝華信小舖開張、回饋廣大粉絲的支持，凡於8月31...

桃園長安里本土登革熱群聚擴大 還有一例感染源不明

桃園長安里群聚再升溫，衛福部疾病管制署公布國內新增5例本土登革熱病例，四例與桃園市桃園區長安里群聚事件有關，其中兩人無症...

治療痠痛像打棒球 電療徒手為一壘 少了其他只能殘壘

許多復健科診所裡總是擠滿痠痛患者，對他們來說，電療熱敷已是他們治療疼痛的一部分，復健醫學會理事毛琪瑛指出，這些被動治療可...

宜蘭安心旅遊全台最夯 縣政府爭取3次補助達2.4億

交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，宜蘭觀光旅遊市場很夯，宜蘭縣「安心旅遊」補助使用踴躍，半個月時間，第一次補助經費新...

高雄區農改場推鳳梨產業機械化 省工省力降低成本

鳳梨在台灣年產值約92億元，但生產成本較鄰近國家高，栽培管理，取苗、整地、種植、噴藥到採收等，作業項目眾多，雖然整地、噴...

孩子叛逆很正常 醫生：小孩持不同意見才能獨立

暑假期間，親子相處時間比平時多一些，如果遇到孩子叛逆期，容易導致親子衝突，不過叛逆並非不好，聯新國際醫院身心科主治醫師林...

眼前霧濛濛 小心罹患黃斑部皺摺

30歲李姓男子因第一型糖尿病，造成糖尿病視網膜病變多年，幾年前因右眼玻璃體出血接受玻璃體切除手術，術後視力恢復良好，但最...

「友善天使」守望社區 助失智家庭一臂之力

「失智友善天使」是什麼？他們是一群守望社區內失智者的志工，能協助失智者家庭找到在地的醫療及長照資源，也能在失智者走失時，...

高溫區延伸 鄭明典：金門的焚風常和新竹高溫連動

金門縣金門觀測站今天中午12時45分出現39.1度高溫，桃園市蘆竹、大園也有38.2度，桃園市桃園38.0度。中央氣象局...

熱門新聞

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

《三十而已》毛曉彤演出童顏女！吃對東西狂甩18公斤

「18禁人偶」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館情慾再升級

要買要快！機車汰舊換新年底前補助5千元 明年剩3千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。