第2波藝FUN券超商就可領 李永得：預計8月下旬推出
文化部長李永得今受訪指出，藝FUN券自22日上路至今，民眾消費以「書店及出版業」最多，占4成多，第2、第3名則分別為電影院與藝文展演。此外，文化部針對老幼、身心障礙者規劃的第二波藝FUN券，則預計在8月下旬上路。
李永得表示，藝FUN券使用採數位環境，手機一掃，就可得知用了多少錢，文化部也隨時都可以看到數據報表，特別的是，這次一改過往最被詬病的請款模式，採周周付款匯錢到店家帳戶，而不是到了月底結帳，店家請款要等很久才拿到。
此外，李永得也提到，由於文化部紓困2.0還有一部分經費，因此不再編列3.0預算，待2.0剩餘經費盤點過後，文化部將再陸續推出振興計畫。針對沒有智慧型手機的65歲以上長者、18歲以下青少年及幼童，還有身心障礙者的「藝FUN券2.0」，李永得說，配合超商作業，預計在8月下旬正式推出。
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