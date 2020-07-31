糖友早餐吃錯問題大 當心疲勞症候群找上身

一項調查發現，多達9成糖友都有疲勞症候群問題，早餐尤其愛吃三明治、麵包等高醣食物，恐影響血糖控制。營養師呼籲，糖友飲食應以全穀與蔬果為主，降低血糖波動。

中華民國糖尿病衛教學會7月間針對全台近500名罹患第二型糖尿病進行「糖尿病患者疲勞大調查」，了解患者是否有糖尿病疲勞症候群困擾。

調查顯示，超過9成糖友都曾出現怎麼睡也睡不飽、全身無力又沉重、無法集中精神的「糖尿病疲勞症候群」症狀，有7成糖友即便睡眠充足，卻有超過半數會在下午時段精神不濟，有8成糖友因疲勞而影響工作、運動、社交，而規律運動、按時用藥更是有疲勞問題糖友最困擾的問題。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，糖尿病已是台灣民眾最常見的慢性病之一，全台患者人數將突破220萬人，若疾病控制不佳、血糖波動不平穩，不僅可能增加心血管病變、腎臟病變、視網膜病變等併發症風險，近年也發現會造成「糖尿病疲勞症候群」。

杜思德解釋，疲勞與發炎、情緒低下、體力息息相關，糖尿病患者若有糖尿病疲勞症候群，可能出現全身無力、容易疲憊或睡不飽等現象，更加無心力落實糖尿病管理，生理與心理的交互影響下產生惡性循環，恐增加糖尿病管理難度。

敏盛綜合醫院營養室主任劉香蘭表示，調查顯示，曾出現疲勞症狀的糖友中，多達9成以上都有吃早餐習慣，其中7成以三明治、麵包、土司、飯糰、米粉湯等精緻、高醣量的食物為主，飲料最常選擇含糖量高得嚇人的奶茶，恐加速血糖飆升。

劉香蘭說，想對抗糖尿病疲勞症候群，應慎選早餐，不妨從醣量攝取、熱量控制下手，建議多選擇低升糖指數、含高纖維的食物，像是全穀類、蔬菜類、水果類，可降低血糖值上升的速度，避免血糖波動過大。