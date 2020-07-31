快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

孩子叛逆很正常　醫生：小孩持不同意見才能獨立

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
醫師林博表示，「叛逆」指人類在小孩時期有相反意見的行為，一個家庭中有不同的想法與意見，才能表達真正的愛。圖／聯新國際醫院提供
醫師林博表示，「叛逆」指人類在小孩時期有相反意見的行為，一個家庭中有不同的想法與意見，才能表達真正的愛。圖／聯新國際醫院提供

暑假期間，親子相處時間比平時多一些，如果遇到孩子叛逆期，容易導致親子衝突，不過叛逆並非不好，聯新國際醫院身心科主治醫師林博表示，「叛逆」指人類在小孩時期有相反意見的行為，也是大自然的定律讓小孩有不同的想法，一個家庭中有不同的想法與意見，才能表達真正的愛。

林博說，假如一家人都是一言堂，這是一個災難，萬一決策錯誤可能就導致全家毀滅，而猶太人常說他們的家庭是最團結的，因為「小孩可以反對父母」，林博想跟家長說，想想看小孩待在家若可以持不同意見，又不會被趕出門，就不需要再跑去外面找其他地方排解心中不快，但現在大多數父母都不願意或沒時間聆聽小孩想要說的話，才會導致小孩常常往外跑。

如果孩子在不違反法律的情況下有叛逆行為，林博鼓勵家長，當遇到孩子叛逆時，父母要面對叛逆，並接受、鼓勵，不要打壓，把這種叛逆放在父母的包容底下，會讓整個家庭感情更好，別動不動就以拋棄小孩等話語來恐嚇小孩，「父母心胸有多大，孩子成就就有多大」。

當遇到親子遇到衝突時，林博建議，試圖將衝突轉為「正向衝突」，即雙方吵架時，可以互相不爽，但過後彼此還是一家人；林博表示，這也適用於職場關係或男女交往關係，口出惡言只會造成彼此傷害，吵架也是一種智慧，並保持社交距離吵架，情緒不會太過強烈，也是一種方法，透過練習不會互相翻臉，才是有意義的吵架。

林博也觀察到，很多父母很少關注或支持孩子的人權，因為沒有人教他們如何尊重小孩，他們常說為了小孩好而拼命賺錢，卻沒讓小孩獲得父母足夠的愛，所以將過去經驗集結成冊，出版《青春期的叛逆教養：以正向的親子衝突，杜絕媽寶養成，培養獨立負責、自主思考的孩子》一書，想告訴父母，在孩子18歲成年離家以前，很需要父母的愛，這時機過後，孩子與父母將很難再培養出良好關係。

親子 社交距離 猶太

延伸閱讀

摔倒了再站起來 青春期談戀愛是最好的學習

他簽千萬本票為幫全家買房 網一看「貸款分配」傻眼：想不開

哥哥送小學畢業女兒千元藍牙耳機 他嘆不會太奢侈嗎？

懂不懂孩子很重要！父母不能只依賴「教養偏方」

相關新聞

太熱了！全台最高溫今出現在金門 中午出現39.1度高溫

「好熱喔！」，金門受東南風過台灣山脈後的沉降增溫影響，加上天氣晴朗，今天上午12：45分金門氣象站水頭站量到39.1度的...

華信小舖明開張全面88折 滿額還送限量Logo禮

「華信小舖」線上購物在粉絲引頸期盼下，將於明天正式開張。華信航空說，為慶祝華信小舖開張、回饋廣大粉絲的支持，凡於8月31...

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

往年7、8月都是颱風季，不過截至目前仍無颱風生成，有望打破紀錄。中央氣象局說，今上午8時南海有一熱帶性低氣壓形成，未來2...

第2波藝FUN券超商就可領 李永得：預計8月下旬推出

文化部長李永得今受訪指出，藝FUN券自22日上路至今，民眾消費以「書店及出版業」最多，占4成多，第2、第3名則分別為電影...

孩子叛逆很正常　醫生：小孩持不同意見才能獨立

暑假期間，親子相處時間比平時多一些，如果遇到孩子叛逆期，容易導致親子衝突，不過叛逆並非不好，聯新國際醫院身心科主治醫師林...

眼前霧濛濛 小心罹患黃斑部皺摺

30歲李姓男子因第一型糖尿病，造成糖尿病視網膜病變多年，幾年前因右眼玻璃體出血接受玻璃體切除手術，術後視力恢復良好，但最...

「友善天使」守望社區 助失智家庭一臂之力

「失智友善天使」是什麼？他們是一群守望社區內失智者的志工，能協助失智者家庭找到在地的醫療及長照資源，也能在失智者走失時，...

高溫區延伸 鄭明典：金門的焚風常和新竹高溫連動

金門縣金門觀測站今天中午12時45分出現39.1度高溫，桃園市蘆竹、大園也有38.2度，桃園市桃園38.0度。中央氣象局...

研究：幼兒攜新型冠狀病毒量 比成人多10至百倍

「美國醫學會小兒科學期刊」今天刊登的研究指出，5歲以下幼童鼻腔中的新型冠狀病毒基因遺傳物質量，是成人和較大兒童的10至1...

兩百架模型民航機 飛翔華航諾富特 秀出台灣民航史

雖然受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場每天飛機起降的次數遠低於平常，但是華航諾富特飯店攜手模型收藏家林曉峰及全世界最大飛機模...

不只紓困！文化部邀企業善用CSR振興藝文

疫情重創藝文市場，文化部除展開藝文紓困，近來也積極研商推動企業投入藝文振興。作法除了擬廣邀企業以福委會經費、三倍券等認購...

好熱！金門39.1度、桃園38.2度！ 11縣市飆高溫

中央氣象局發布11縣市高溫資訊，東南風沉降影響，今天中午前後新北市、新竹市、金門縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，有...

熱門新聞

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。