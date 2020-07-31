孩子叛逆很正常　醫生：小孩持不同意見才能獨立

暑假期間，親子相處時間比平時多一些，如果遇到孩子叛逆期，容易導致親子衝突，不過叛逆並非不好，聯新國際醫院身心科主治醫師林博表示，「叛逆」指人類在小孩時期有相反意見的行為，也是大自然的定律讓小孩有不同的想法，一個家庭中有不同的想法與意見，才能表達真正的愛。

林博說，假如一家人都是一言堂，這是一個災難，萬一決策錯誤可能就導致全家毀滅，而猶太人常說他們的家庭是最團結的，因為「小孩可以反對父母」，林博想跟家長說，想想看小孩待在家若可以持不同意見，又不會被趕出門，就不需要再跑去外面找其他地方排解心中不快，但現在大多數父母都不願意或沒時間聆聽小孩想要說的話，才會導致小孩常常往外跑。

如果孩子在不違反法律的情況下有叛逆行為，林博鼓勵家長，當遇到孩子叛逆時，父母要面對叛逆，並接受、鼓勵，不要打壓，把這種叛逆放在父母的包容底下，會讓整個家庭感情更好，別動不動就以拋棄小孩等話語來恐嚇小孩，「父母心胸有多大，孩子成就就有多大」。

當遇到親子遇到衝突時，林博建議，試圖將衝突轉為「正向衝突」，即雙方吵架時，可以互相不爽，但過後彼此還是一家人；林博表示，這也適用於職場關係或男女交往關係，口出惡言只會造成彼此傷害，吵架也是一種智慧，並保持社交距離吵架，情緒不會太過強烈，也是一種方法，透過練習不會互相翻臉，才是有意義的吵架。

林博也觀察到，很多父母很少關注或支持孩子的人權，因為沒有人教他們如何尊重小孩，他們常說為了小孩好而拼命賺錢，卻沒讓小孩獲得父母足夠的愛，所以將過去經驗集結成冊，出版《青春期的叛逆教養：以正向的親子衝突，杜絕媽寶養成，培養獨立負責、自主思考的孩子》一書，想告訴父母，在孩子18歲成年離家以前，很需要父母的愛，這時機過後，孩子與父母將很難再培養出良好關係。