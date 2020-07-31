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太熱了！全台最高溫今出現在金門 中午出現39.1度高溫

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
天氣實在太熱了，縣府大門口的親民服務中心也灑水降溫。記者蔡家蓁／攝影
天氣實在太熱了，縣府大門口的親民服務中心也灑水降溫。記者蔡家蓁／攝影

「好熱喔！」，金門受東南風過台灣山脈後的沉降增溫影響，加上天氣晴朗，今天中午12：45分金門氣象站水頭站量到39.1度的高溫，破水頭站建站16年以來最高溫，也是今天的全台最高溫，不少民眾都說，真的太熱了，出門感覺都快被曬暈了，只有乖乖待在室內。

金門連日來都是高溫，讓不少金門民眾都大呼受不了，很多湖泊與池塘都已枯竭，許多民眾憂心紫外線，出門都是陽傘、防曬衣等全副武裝，防曬幾乎成為全民運動。

金門氣象站主任曹嘉宏表示，以往金門夏日的氣溫約為34至35度左右，去年8月9日，金門受利奇馬颱風外圍環流沉降影響，在金湖的農試所合作站曾記錄到39.9度的高溫，且戶外紫外線指數達13，達到危險等級。

曹嘉宏進一步說明，這次是水頭站建站以來最高溫，氣溫首度飆升到39.1度，之前的最高溫是2011年6月24日米雷颱風的外圍環流沉降所導致的高溫，溫度在38.4度。

今天出現39.1度的最高溫，寫下水頭氣象站自93年設站以來的最高溫紀錄，走上街都是熱浪襲人，王姓民眾就表示，今天實在是太熱了，本來要到景點參觀，但實在受不了，只能在樹蔭下乘涼看風景；也有民眾說，這種天氣，實在無法出門，出門就成了「抗日」英雄。

曹嘉宏表示，估計近期應該都是高溫現象，提醒民眾出外應做好防曬準備，同時也要注意隨時補充水分；他也提及，近期南海有一低壓帶正北移，下週一、二可能會帶來水氣，為金門帶來雨量。

今天中午12：45分金門水頭氣象站量到39.1度的高溫，不少民眾都大呼好熱喔！記者蔡家蓁／攝影
今天中午12：45分金門水頭氣象站量到39.1度的高溫，不少民眾都大呼好熱喔！記者蔡家蓁／攝影
「好熱喔！」，金門受東南風過台灣山脈後的沉降增溫影響，加上天氣晴朗，今天中午12：45分金門氣象站量到39.1度的高溫。記者蔡家蓁／攝影
「好熱喔！」，金門受東南風過台灣山脈後的沉降增溫影響，加上天氣晴朗，今天中午12：45分金門氣象站量到39.1度的高溫。記者蔡家蓁／攝影

高溫 金門 防曬

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