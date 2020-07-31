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華信小舖明開張全面88折 滿額還送限量Logo禮
「華信小舖」線上購物在粉絲引頸期盼下，將於明天正式開張。華信航空說，為慶祝華信小舖開張、回饋廣大粉絲的支持，凡於8月31日前下單，全館商品享有88折超值優惠，消費滿1888元，再加送價值300元的華信Logo商品，數量有限、送完為止。
華信說，華信小舖線上購物，不僅可滿足航空迷敲碗期待收藏的華信獨家1:100限量版ERJ飛機模型、1:100 ATR飛機模型，最大的特色是由華信帶你一起品味飛航各點特色名產。
華信說，粉絲只要手指動動，就能享受金門、澎湖、台東、花蓮特色美食直送到府的服務，隨時享用台灣各地名產。自8月1日起，旅客透過華信航空官網，除可選購機票及安排旅遊行程外，華信小舖住行遊購一站式服務平台，提供粉絲們更全面貼心的線上服務。
華信說，8月31日前上華信小舖，立即就可享有全部商品88折超低優惠，先買先享用。除華信獨家Logo商品外，澎湖冷凍海鮮禮盒市價2500元，華信小舖在地價格只要1900元，開幕價再享88折只要1672元。
華信說，台東超夯的紅藜穀物棒、華信小舖限定四盒裝禮盒，88折只要704元；台東青澤醬心起酥片，每盒88折後只要386元，8月1日起，在華信航空台北-台東飛機上提供給旅客免費品嚐體驗。
此外，華信說，金門著名的貢糖、一條根禮盒，花蓮名產豆干、白梅禮盒，以及用花蓮海洋深層水釀造的陳年高梁酒，華信小舖再加贈花蓮墨玉醇酒杯，好酒配美杯。
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