眼前霧濛濛 小心罹患黃斑部皺摺

30歲李姓男子因第一型糖尿病，造成糖尿病視網膜病變多年，幾年前因右眼玻璃體出血接受玻璃體切除手術，術後視力恢復良好，但最近眼前罩著一層霧，影像變得歪七扭八，原以為眼內再出血，到嘉義長庚醫院眼科就診，經眼科主任賴建雄醫師進行「微創視網膜玻璃體切除合併纖維增生膜剝除手術」，3個月後矯正視力提升至0.8，且原本扭曲的影像也變清晰。

李男接受診療時，右眼矯正視力只有0.1，眼底檢查未發現玻璃體出血或視網膜剝離情況，賴建雄醫師經眼底光學斷層掃描儀發現，右眼罹患俗稱眼睛長皺紋的「黃斑部皺摺」。

賴建雄說，視網膜如相機底片，是重要感光組織，黃斑部位視網膜中心，是感光最敏銳部位。黃斑部皺褶就是黃斑部表層有不正常增生纖維膜，因收縮造成視網膜扭曲變形，影響中心視力，皺褶形成過程緩慢，初始症狀不明顯，容易被忽略。當纖維膜增厚並收縮產生黃斑部牽扯時，病患才會察覺中央視力減退。

常見症狀包括中心視物模糊、影像扭曲變形、中心視野變暗，甚至出現黑影。成因多與老化有關，因玻璃體自然退化過程，常合併有飛蚊症，使黃斑部視網膜膨脹水腫。過往若接受眼內手術 (如視網膜剝離)或糖尿病視網膜病變、視網膜血管阻塞、眼外傷、眼內發炎 (葡萄膜炎)，同是好發族群。