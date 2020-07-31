「友善天使」守望社區 助失智家庭一臂之力

「失智友善天使」是什麼？他們是一群守望社區內失智者的志工，能協助失智者家庭找到在地的醫療及長照資源，也能在失智者走失時，隨時提供家屬一臂之力。8月26日起，新竹市衛生局將辦理8場次的失智友善主題活動，歡迎民眾共襄盛舉，用愛守望失智症長輩。

新竹市衛生局長王宗曦表示，據台灣失智症協會推估，我國失智人口於去年底超過29萬人，其中約74%是輕度患者，他們不一定都有就醫治療，但一定會在社區內活動，卻常發生走丟的狀況，嚴重恐再也回不了家，讓家屬心痛。

然而，多數人不了解失智症，不懂如何尋求醫療診斷，甚至不願面對疾病。但新竹國泰綜合醫院神經內科主任陳正强強調，失智者若能及早接受診斷與用藥，並持續參加社交活動，研究證實是可以有效延緩病程的。

台灣將於2026年進到超高齡社會，失智者走失事件恐更常發生。王宗曦認為，家屬、醫療或社福人員的照護有限，如果有更多民眾能一起成為「失智友善天使」，協助留意社區內的失智者，能幫助更多家庭圓滿不破碎。

「失智友善天使是訊息傳遞者，也是社區守望者。」陳正强說，民眾可能會擔心自己沒有醫療專業，對失智者幫不上忙，但其實只要建立失智友善概念，協助失智家庭找到在地服務資源，或給他們一句溫暖的加油打氣，就能達到「天使」的任務了。

新竹市光華里民彭鳳梅因緣際會加入了失智友善天使行列。她受訪也說，陪伴失智者其實不難，多一點愛心與耐心就好。

8月26日起，新竹市衛生局推出8場次失智友善主題活動，包含「動物園大探索」及「尋找記憶美學」，活動全程免費，歡迎對「失智友善」有興趣的民眾踴躍報名參加。詳情可上衛生局官網或臉書「新竹市衛生局 健康好讚」查詢。報名電話：02-8692-5588轉6060，報名網址： https://forms.gle/KbtsBYTdAraczw6S6 。