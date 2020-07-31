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兩百架模型民航機 飛翔華航諾富特 秀出台灣民航史

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午舉行揭幕儀式。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午舉行揭幕儀式。記者鄭超文／攝影

雖然受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場每天飛機起降的次數遠低於平常，但是華航諾富特飯店攜手模型收藏家林曉峰及全世界最大飛機模型製造商瑞慶公司，在一樓大廳的烘焙坊前進行常設展，一次展示超過200架模型飛機，曾經飛翔在台灣天空，但是目前已經停業的瑞聯、大華、永興、國華、馬公、復興、酷航及遠東航空的飛機，都可以在本次展覽中看見。

第一梯次的展覽以「世界之窗」為主題，展覽區分為繽紛天空、航向國際、世界收藏共3區，「繽紛天空」區呈現自1987年民航局實施「開放天空政策」以後，在台灣天空翱翔過的國籍航空公司，目前已經在天空中看不到的瑞聯、大華、永興、國華、馬公、復興、酷航及遠東航空的飛機，可以讓民眾透過模型重溫台灣航空史。

「航向國際」區是以台灣為中心，介紹從桃園國門飛向國際的航線，「世界收藏」區是展示世界級飛機模型收藏家林曉峰花費逾30年，收藏來自175個國家的珍貴模型。

華航諾富特總經理韓耕瑞表示，後疫情時期，民眾暫時無法向外旅行，但透過這次展覽，期待台灣能再次飛向世界，也把世界帶往台灣。飯店也推出飛機主題下午茶、飛機造型點心等相關商品，還有航迷專屬一泊三食住房計畫，可以入住面對機場跑道的客房，在房間裡邊吹冷氣邊飽覽飛機起降。

林曉峰也說，除了第一期的展覽，還規劃超過3000架飛機模型的五年常設展，為來還會推出波音主題、空巴主題、貨機主題等展覽，每3個月更換展覽主題，讓自己蒐藏迄今的約5907架、涵蓋1215間航空公司的模型飛機輪番上陣，這些獨特的飛機樣式、圖騰、顏色就像是各國風俗、民情、文化的縮影，未來還規劃模型飛機營隊、講座等活動。

華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午舉行開幕，民眾一次可以觀賞約兩百架不同的飛機。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午舉行開幕，民眾一次可以觀賞約兩百架不同的飛機。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午開幕，民眾在模型牆前民眾在模型牆前拍照留念。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午開幕，民眾在模型牆前民眾在模型牆前拍照留念。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午舉行揭幕儀式，飯店還特別推出飛機主題下午茶。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午舉行揭幕儀式，飯店還特別推出飛機主題下午茶。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午開幕，民眾在模型牆前民眾在模型牆前自拍。記者鄭超文／攝影
華航諾富特飯店推出的世界之窗模型飛機常設展上午開幕，民眾在模型牆前民眾在模型牆前自拍。記者鄭超文／攝影

遠東航空 桃園機場 疫情

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