不只紓困！文化部邀企業善用CSR振興藝文

疫情重創藝文市場，文化部除展開藝文紓困，近來也積極研商推動企業投入藝文振興。作法除了擬廣邀企業以福委會經費、三倍券等認購藝文票券，也將由文策院成立「CSR for Culture」網站宣導企業社會責任（CSR）概念，相關計畫最快8月起陸續公布。

文化部近月密集舉行推動企業投入藝文振與事務研商會議，邀集所屬場館、相關法人共擬方案。開會通知除希望各業務單位就其負責藝文領域列出明年度展演計畫，供企業單位認購、預售或贊助等，也邀文策院、國藝會等合力進行。

文化部長李永得表示，疫情重創藝文市場，文化部考量金管會去年起已將「促進文化發展」納入「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」中的「維護社會公益」實踐範疇，各企業福委會也有相當經費，因此希望邀各企業參與，將相關資源認購藝文票券等。

企業社會責任實務守則建議各上市上櫃公司編製CSR報告書，金管會並於2017年規定資本額50億元以上企業須強制編製。文化部次長彭俊亨說，過去企業做CSR較側重發展永續環境等面向，現在促進文化已納入CSR範疇，文化部希望藉此推動企業將資源轉進到文化面向，例如包場購票、購書等。

彭俊亨表示，藝文團隊經歷疫情，亟需資源挹注。不少企業常贊助藝文團體，若能有更多企業加入，例如說服員工將三倍券用於藝文市場，也運用福委會經費，乃至企業基金會預算等，都能對藝文極有幫助。歷年因支持文化獲文馨獎的企業將是這波活動基本盤。

邀企業福委會將經費用於藝文團體，最早是國藝會推出「藝文尾牙」時期，但該計畫因藝文團體得另規畫節目等執行問題已未推。國藝會董事長林曼麗表示，這種形式只能算是給藝文團體「勞務所得」，不算贊助。

國藝會從2003年起推動藝文團體與企業界交流的「國藝之友」，歷年挹注不少資源補助藝文團體，如今文化部將推動企業以CSR出發贊助藝文，林曼麗表示，企業公益有很多種方式，像國藝會著重讓國藝之友認識、理解、喜愛藝術，不只是掏錢的苦主或金主，讓贊助更長久。她樂見各方從不同取徑培養更多贊助者，「一起把餅做大」。

文策院在此次計畫的角色，則是從「多元資金」業務範圍內，進行研究、推動、廣宣。文策院表示，研究方面是盤點國內企業投入文化發展現況以及策略為主題，已近完成，將上線；另也向企業倡議將資源投入文化內容產業，下半年將邀已有基金會等相關藝文贊助經驗的大企業帶小企業，也將辦座談會等。

在廣宣方面，文策院策略研究處處長瞿筱葳表示，文化部去年建置「CSR Match」網站，希望媒合企業贊助藝文團體雙方，但成效有限。後來該業務移交文策院，文策院改建置「CSR for Culture」網站，希望藉相關論述與研究報告、CSR最新資訊、案例資料庫等，開啟對企業社會責任的想像。

瞿筱葳說，過去談藝文贊助，想到的都是包場或捐款，但國外已有許多案例是以藝文幫助員工和企業成長，文化內容和產業可相互作用，甚至提高企業產值。

她說，「CSR for Culture」網站將展現企業與藝文團體可激盪的各種可能，例如也可做空間共享甚至更上層的策略夥伴，而非只是單方提供金錢或商品。網站預定最快9月上線。