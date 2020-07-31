外籍乘客搭北捷拒戴口罩釀口角 網友譏：去她旁邊咳嗽

北捷配合中央流行疫情指揮中心及市府防疫指示，自6月7日起，旅客搭乘台北捷運於「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」應戴口罩。昨天一名外籍乘客搭乘板南線時未戴口罩，行控中心獲報後派保全前往處理，雙方發生口角，對駡，過程被網友貼上批踢踢，引發討論，網友說「那遣返他回國吧」、還說「去他旁邊咳嗽」。

對此，北捷指出，該名年約40歲的外籍女乘客在車廂內未戴口罩，行控中心獲報，在捷運市府站派員上車勸導，但該外籍乘客不聽勸，一直到西門站，捷運警察上車處理，經過勸說，對方才戴上口罩，繼續搭乘。

北捷指出，搭捷運未戴口罩，不少乘客是一時忘記，大多是勸導，從4月4日至昨晚為止，共勸導161.7萬人，不聽勸不再搭乘有3000人，另有兩人堅持不戴口罩搭乘，已分別遭衛生局開罰。

北捷指出，配合中央疫情指揮中心(CDC)及市政府防疫政策，即日起搭乘捷運應全面戴口罩，未戴者先予以勸導，自4月4日起強制實施未佩戴口罩者，不得搭乘捷運，經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送。 另呼籲民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離，以保障自己與他人健康。