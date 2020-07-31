夏季衣物殺菌護理救星 LG Styler蒸氣電子衣櫥 天然輕乾洗 全方位守護全家人的健康生活

台灣夏季氣候悶熱潮濕，一走出門就滿身汗，流完汗的衣物可以直接清洗，但許多難以清洗的穿戴物如外出包包、帽子、安全帽等，容易沾染汗水、細菌、髒空氣，若沒有時常清潔，久了容易產生異味，甚至成為細菌溫床，進而影響健康；如果家中有免疫力較差的小朋友、長輩，還可能引發過敏、感染的狀況，對家人健康造成重大影響。

擁有時尚美型外觀的LG Styler蒸氣電子衣櫥，透過60度的天然高溫蒸氣，可輕鬆為夏日衣物殺菌護理，全方位守護家人健康。 圖／LG 提供

針對一般民眾對衣物清潔常見的迷思，中山醫院家醫科陳欣湄醫師表示，台灣夏天屬海島型氣候，高溫高濕正是適合黴菌生長的環境，也讓黴菌感染變成夏天常見的皮膚病，尤其好發於皮膚皺摺處，像是腋下、跨下等部位。一般會接觸這些部位的貼身衣物肯定得天天清洗，但穿在外層的外衣，像是外套、牛仔褲，並不是每個人都會穿過就洗，隨便堆積在家中反而更容易造成病菌滋長。

另外，像是包包、安全帽、嬰兒背帶等，雖然外出時暴露在外，但如果沒有明顯髒污，回家後一般人也不會特別清潔，便直接放置在地板、沙發甚至是床上，就會將戶外的灰塵、細菌沾染在家裡各處。針對家中小朋友會使用的娃娃、毯子、枕頭，則是無法天天清洗，更成為大量塵蟎藏身的地方，若是接觸到小朋友口鼻、刺激過敏的部位，更提高過敏、病菌感染風險。

因此，家醫科陳欣湄醫師建議，勤清洗是最重要不二法門，也可將外出穿戴過的衣物放在獨立的空間，避免直接接觸家中乾淨的環境；另外，還可運用「高溫」、「長時間」殺死病菌的原理，像是長時間的太陽曝曬，或運用現代科技產品達到高效率的殺菌效果。

中山醫院家醫科陳欣湄醫師建議，除了勤清洗，運用「高溫」、「長時間」也能達到殺菌效果。 圖／LG 提供

外型時尚，看起來就像家中家具的LG Styler蒸氣電子衣櫥，擁有TrueSteam 蒸氣護理技術，可針對幼齡孩童日常會接觸到肌膚卻又無法每天清洗的物品，如嬰兒背帶、包包、絨毛娃娃等；以及清洗頻率低的外出衣物，像是牛仔褲、西裝外套、套裝等，運用自來水生成60度高溫蒸氣，不需添加任何清潔劑，即可隨時有效率又天然地去除99.9%細菌與過敏原，輕鬆替難以清洗或不能立即清洗的衣物與物品進行殺菌，同時讓每分鐘擺動200下的衣架幫你把衣物上的灰塵、PM2.5抖落，無須視天氣狀況或擔心晾在外面造成二次汙染，一鍵殺菌、消除異味，強力有效完成衣物護理且避免過度清潔造成損傷，讓衣服每日如新，全方位守護家人的健康生活。

LG Styler蒸氣電子衣櫥搭載TrueSteam蒸氣護理技術，使用60度的高溫蒸氣，不需任何清潔藥劑即可有效率又天然的去除99.9%細菌與過敏原。 圖／LG 提供

即日起至2020年9月30日LG推出「振興回饋 樂享心生活」活動，凡購買LG Styler蒸氣電子衣櫥指定型號（E523BR、E523WR、E523FR、E523MR），即可兌換送價值13,900元的LG單溫控專業酒櫃GR-W081S（8瓶）乙台。

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