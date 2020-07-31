快訊

李登輝辭世：賡續台灣人使命，不世出的政治家

檢調搜4立委辦查賄 13時45分帶兩箱證物離開立院

夏季衣物殺菌護理救星 LG Styler蒸氣電子衣櫥 天然輕乾洗 全方位守護全家人的健康生活

聯合線上 / 陳嘉玲

台灣夏季氣候悶熱潮濕，一走出門就滿身汗，流完汗的衣物可以直接清洗，但許多難以清洗的穿戴物如外出包包、帽子、安全帽等，容易沾染汗水、細菌、髒空氣，若沒有時常清潔，久了容易產生異味，甚至成為細菌溫床，進而影響健康；如果家中有免疫力較差的小朋友、長輩，還可能引發過敏、感染的狀況，對家人健康造成重大影響。

擁有時尚美型外觀的LG Styler蒸氣電子衣櫥，透過60度的天然高溫蒸氣，可輕鬆為夏日衣物殺菌護理，全方位守護家人健康。 圖／LG 提供
擁有時尚美型外觀的LG Styler蒸氣電子衣櫥，透過60度的天然高溫蒸氣，可輕鬆為夏日衣物殺菌護理，全方位守護家人健康。 圖／LG 提供

針對一般民眾對衣物清潔常見的迷思，中山醫院家醫科陳欣湄醫師表示，台灣夏天屬海島型氣候，高溫高濕正是適合黴菌生長的環境，也讓黴菌感染變成夏天常見的皮膚病，尤其好發於皮膚皺摺處，像是腋下、跨下等部位。一般會接觸這些部位的貼身衣物肯定得天天清洗，但穿在外層的外衣，像是外套、牛仔褲，並不是每個人都會穿過就洗，隨便堆積在家中反而更容易造成病菌滋長。

另外，像是包包、安全帽、嬰兒背帶等，雖然外出時暴露在外，但如果沒有明顯髒污，回家後一般人也不會特別清潔，便直接放置在地板、沙發甚至是床上，就會將戶外的灰塵、細菌沾染在家裡各處。針對家中小朋友會使用的娃娃、毯子、枕頭，則是無法天天清洗，更成為大量塵蟎藏身的地方，若是接觸到小朋友口鼻、刺激過敏的部位，更提高過敏、病菌感染風險。

因此，家醫科陳欣湄醫師建議，勤清洗是最重要不二法門，也可將外出穿戴過的衣物放在獨立的空間，避免直接接觸家中乾淨的環境；另外，還可運用「高溫」、「長時間」殺死病菌的原理，像是長時間的太陽曝曬，或運用現代科技產品達到高效率的殺菌效果。

中山醫院家醫科陳欣湄醫師建議，除了勤清洗，運用「高溫」、「長時間」也能達到殺菌效果。 圖／LG 提供
中山醫院家醫科陳欣湄醫師建議，除了勤清洗，運用「高溫」、「長時間」也能達到殺菌效果。 圖／LG 提供

外型時尚，看起來就像家中家具的LG Styler蒸氣電子衣櫥，擁有TrueSteam 蒸氣護理技術，可針對幼齡孩童日常會接觸到肌膚卻又無法每天清洗的物品，如嬰兒背帶、包包、絨毛娃娃等；以及清洗頻率低的外出衣物，像是牛仔褲、西裝外套、套裝等，運用自來水生成60度高溫蒸氣，不需添加任何清潔劑，即可隨時有效率又天然地去除99.9%細菌與過敏原，輕鬆替難以清洗或不能立即清洗的衣物與物品進行殺菌，同時讓每分鐘擺動200下的衣架幫你把衣物上的灰塵、PM2.5抖落，無須視天氣狀況或擔心晾在外面造成二次汙染，一鍵殺菌、消除異味，強力有效完成衣物護理且避免過度清潔造成損傷，讓衣服每日如新，全方位守護家人的健康生活。

LG Styler蒸氣電子衣櫥搭載TrueSteam蒸氣護理技術，使用60度的高溫蒸氣，不需任何清潔藥劑即可有效率又天然的去除99.9%細菌與過敏原。 圖／LG 提供
LG Styler蒸氣電子衣櫥搭載TrueSteam蒸氣護理技術，使用60度的高溫蒸氣，不需任何清潔藥劑即可有效率又天然的去除99.9%細菌與過敏原。 圖／LG 提供

即日起至2020年9月30日LG推出「振興回饋 樂享心生活」活動，凡購買LG Styler蒸氣電子衣櫥指定型號（E523BR、E523WR、E523FR、E523MR），即可兌換送價值13,900元的LG單溫控專業酒櫃GR-W081S（8瓶）乙台。

了解更多→https://www.lg.com/tw/styler/lg-E523MR

相關新聞

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

往年7、8月都是颱風季，不過截至目前仍無颱風生成，有望打破紀錄。中央氣象局說，今上午8時南海有一熱帶性低氣壓形成，未來2...

高溫區延伸 鄭明典：金門的焚風常和新竹高溫連動

金門縣金門觀測站今天中午12時45分出現39.1度高溫，桃園市蘆竹、大園也有38.2度，桃園市桃園38.0度。中央氣象局...

好熱！金門39.1度、桃園38.2度！ 11縣市飆高溫

中央氣象局發布11縣市高溫資訊，東南風沉降影響，今天中午前後新北市、新竹市、金門縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，有...

「金馬號」隨車小姐回來了！ 新金馬小姐預定9月登場

今年中橫公路開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與嶺東科技大學合作，徵選校內4名學生擔任「新金馬小姐」，近日展...

研究：幼兒攜新型冠狀病毒量 比成人多10至百倍

「美國醫學會小兒科學期刊」今天刊登的研究指出，5歲以下幼童鼻腔中的新型冠狀病毒基因遺傳物質量，是成人和較大兒童的10至1...

兩百架模型民航機 飛翔華航諾富特 秀出台灣民航史

雖然受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場每天飛機起降的次數遠低於平常，但是華航諾富特飯店攜手模型收藏家林曉峰及全世界最大飛機模...

不只紓困！文化部邀企業善用CSR振興藝文

疫情重創藝文市場，文化部除展開藝文紓困，近來也積極研商推動企業投入藝文振興。作法除了擬廣邀企業以福委會經費、三倍券等認購...

外籍乘客搭北捷拒戴口罩釀口角 網友譏：去她旁邊咳嗽

北捷配合中央流行疫情指揮中心及市府防疫指示，自6月7日起，旅客搭乘台北捷運於「進閘門時」及「站內或車廂無法保持1.5公尺...

疫苗研發落後 藍委呼籲產官學界合作迎頭趕上

國民黨立委蔣萬安今天表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，重創觀光、經濟等，目前最重要的戰場就是疫苗研發，歐美先進國家不斷投入相當...

【山林瘋之亂】減少「屎地雷」 山友籲建乾式生態廁所

盤點台灣爆紅山林路線，首要生態衝擊來自廚餘以及排遺。大部分山友已能做到將廚餘、垃圾帶下山，但要把排遺背下山，多數山友仍難以做到，頂多帶貓鏟挖坑、遠離步道排泄，減少主要路線「屎地雷」。

7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅 最快後年上路

澎湖花火節6日登場，根據澎湖縣政府統計，每天湧入超過1萬人登島，另外7月截至29日已有26萬人登島。澎湖縣政府說，規畫未...

加油要快！下周油價續漲 汽、柴油估調漲0.1~0.2元

下周油價將持續呈現漲幅態勢，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零...

熱門新聞

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。