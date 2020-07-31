新冠肺炎第二波疫情 陳建仁拋出台灣將面臨的七大挑戰

國內新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，前副總統陳建仁今出席「新冠病毒政策對應研討會」時提及，雖目前國際第一波疫情還沒結束，但認為國內一定會有第二波疫情，並拋出台灣將面臨的七大挑戰，包含低集體免疫力、移工、國貿、疫苗尚未上市及季節性流感的困擾等。

陳建仁談到台灣新冠肺炎第二波挑戰，他將低感染率、低集體免疫力放第一，再者是第一波大流行仍在全球蔓延，所以帶來三至五個困境，包含國際貿易是台灣經濟的主要動力、移工占台灣勞動力的比例不小，及開放邊境將增加境外移入病例。

若希望世界恢復正常，唯有疫苗上市一途。陳建仁說，但目前新冠肺炎疫苗尚未成功上市，也是台灣新冠肺炎第二波挑戰之一。對陳建仁而言，他認為，最大的討戰將是季節性流感的困擾，這個挑戰的解方就是積極使用流感快篩，克流感藥物廣為下放基層。

陳時中說，流感季到來時，流感疫苗一定要積極催打。建議醫療院所接到疑似個案就一定要給克流感藥物，如果病例吃克流感藥物後康復，就不用再擔心他的接觸者。不然冬天一到，隨類流感門急診人次激增，又無法立即鑑別診斷疾病「疾管署一定就完了」疫調量能勢必崩毀。

台灣近期出現一例返泰確診移工，指揮中心不排除本土感染可能性，現場被問及台灣是否會像新加坡出現移工宿舍群聚，陳建仁說，台灣對移工照顧不夠，住宿環境擁擠，需要給予移工更好的保護，「移工是我們的兄弟姐妹」，只要做好教育、給予友善環境，防疫就不會太難。

陳建仁說，台彎現在是必須要好好檢討邊境要開放到什麼程度，「我現在每天都在祈禱疫苗上市」，但也提醒，全面疫苗接種的安全性很重要，多年前台灣曾發生H1N1疫苗不良事件，新冠肺炎疫苗接種者都需持續追蹤，一旦出現不適，就需馬上登記、落實疫苗安全性監測。