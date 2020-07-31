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疫苗研發落後 藍委呼籲產官學界合作迎頭趕上

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委蔣萬安(右)、台灣預防醫學學會理事長陳宜民今天呼籲加快疫苗研發腳步。記者徐偉真/攝影
國民黨立委蔣萬安(右)、台灣預防醫學學會理事長陳宜民今天呼籲加快疫苗研發腳步。記者徐偉真/攝影

國民黨立委蔣萬安今天表示，新冠肺炎疫情衝擊全球，重創觀光、經濟等，目前最重要的戰場就是疫苗研發，歐美先進國家不斷投入相當大的資源，希望能研發成功、上市，這才是讓全球經濟復甦的關鍵，但很可惜我國政府錯失先機，沒能在預算和法規上即時支持國內疫苗研發，加上政策搖擺不定，將來可能面臨有錢也買不到疫苗的窘境，接下來必須要產、官、學界通力合作，加上預算、法規及政策的配合，才能力求趕上世界各國。

蔣萬安今天舉行記者會，表示目前全世界約100多個研發機構投入新冠肺炎疫苗研發，7月已有五家疫苗廠進入新冠肺炎疫苗第3期人體試驗，反觀「支持國產疫苗研發」、「爭取海外疫苗採購」並行的台灣，未來可能發生有錢也買不到疫苗的窘境。

蔣萬安表示，國內疫苗研發進度相對落後，在防疫預算部分，今年2月總質詢時，他就向行政院長蘇貞昌建議，至少編列1億元獎勵成功研發出疫苗的業者，而國民黨團版的「特別條例」第七條，也明定疫苗研發獎勵，但最後遭到民進黨團否決。

蔣萬安說，在政策面上，衛福部在紓困3.0預算中，追加預算編列115.5億元，計畫採購1500萬劑國外疫苗，若以每人一劑計算，約可涵括60%人口，但台灣沒有與其他國家進行疫苗合作開發，即使國外疫苗開發完成，會優先供應內需、實際參與研發投資國家和第三世界貧窮國家，台灣到時恐怕有錢也買不到疫苗，造成國內民眾無疫苗可打的窘境。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，目前不只美國英國的牛津疫苗，甚至中國大陸也有進度，反而台灣還陷入第二期人體臨床試驗是否要有3千個案的問題中，這其實是國安問題，有錢也不見得買的到，政府必須提出整合計畫，如何組成「疫苗國家隊」，積極協助國內疫苗廠商與國際合作機會，給予最大獎勵。

疫苗 新冠肺炎 蔣萬安

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