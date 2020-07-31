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關節肌腱痠痛 發炎血管栓塞術止痛效果佳

中央社 / 台南31日電

不少人關節肌腱痠痛，熱敷、拉筋都沒效，即使吃藥復健還是痛，這種慢性發炎和疼痛，不會危害生命，卻相當擾人；成大醫院建議透過經動脈發炎血管栓塞術介入治療，止痛效果佳。

成大醫院介入性醫療中心醫師王博今天指出，一名76歲張姓老婦左側膝蓋疼痛逾2年，長期使用止痛藥，用過貼布，打過關節內注射，也做過復健等治療，疼痛依舊，疼痛指數（最高10分）9分，走路沒多久就會痛，不吃藥會痛到無法入睡。

老婦就診後，確認是膝蓋退化性關節炎。影像評估，老婦關節狹窄，骨刺增生，且在動脈血管攝影下找出增生的發炎血管，老婦接受發炎血管栓塞術治療後，疼痛指數降到2分，疼痛大減。

王博表示，關節炎、肌腱炎的疼痛，可能和血管不正常增生有關，這類的長期疼痛不容易治療，日本醫師奧野（Yuji Okuno）創立增生發炎血管栓塞技術為病人止痛，目前除日本外，韓國及美國也有多位醫師執行且發表相關研究。

他說，在台灣，經動脈發炎血管栓塞術還在萌芽階段，成大醫院已引入這項技術，且有多個治療實例，獲得不錯止痛效果。

經動脈發炎血管栓塞術是在X光透視、動脈血管攝影下，用微導管勾選這些新增生發炎血管，並給予栓塞藥物治療，以降低疼痛神經刺激及減緩局部發炎反應。

國外研究顯示，發炎血管栓塞術沒有肌肉骨骼缺血壞死、肢體無力、感覺麻痺等嚴重副作用，較常見的只有治療部位暫時性紅斑及鼠蹊部穿刺處皮下瘀青，但多在一個月內改善消失。

王博說，發炎血管栓塞術的治療，需經骨科、疼痛科及影像醫學科醫師等評估後才可執行，主要效果是止痛，但無法反轉已退化的關節與肌腱的撕裂傷，若關節退化過於嚴重，仍需以開刀為主。

成大醫院 醫師 肌腱

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