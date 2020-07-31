7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅 最快後年上路

澎湖花火節6日登場，根據澎湖縣政府統計，每天湧入超過1萬人登島，另外7月截至29日已有26萬人登島。澎湖縣政府說，規畫未來以「旅遊稅」方式推動總量管制，金額在50到100元間，最快2022年上路。

根據澎湖縣政府統計，澎湖每天飛機機位共9000多個、船班座位約5000多個，當地旅宿每天可以容納2萬餘人，目前不至於超載。1日到29日共26多萬人次上島觀光，較去年同期成長兩到三成；花火開幕首日吸引2.8萬名觀眾進場，目前舉辦共九場次皆超過2萬名旅客參加。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡昨在花火節現場接受媒體聯訪時表示，對於外界擔憂旅遊品質低落，澎湖縣長賴峰偉指示進行研究分析，觀察近幾年整體市場發展情勢，進行總量管制。她說，很多國家因應旅遊人次大量成長，已在實施旅遊稅，目前澎湖縣府在討論規畫中。

陳美齡說，初步規畫價錢在50到100元，希望下半年到明年進行規畫，不過因為訂法令需要時間，最快明年有初步具體方案，推行時間最快要到後年。