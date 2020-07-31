聽新聞
test
0:00 / 0:00
7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅 最快後年上路
澎湖花火節6日登場，根據澎湖縣政府統計，每天湧入超過1萬人登島，另外7月截至29日已有26萬人登島。澎湖縣政府說，規畫未來以「旅遊稅」方式推動總量管制，金額在50到100元間，最快2022年上路。
根據澎湖縣政府統計，澎湖每天飛機機位共9000多個、船班座位約5000多個，當地旅宿每天可以容納2萬餘人，目前不至於超載。1日到29日共26多萬人次上島觀光，較去年同期成長兩到三成；花火開幕首日吸引2.8萬名觀眾進場，目前舉辦共九場次皆超過2萬名旅客參加。
澎湖縣政府旅遊處長陳美齡昨在花火節現場接受媒體聯訪時表示，對於外界擔憂旅遊品質低落，澎湖縣長賴峰偉指示進行研究分析，觀察近幾年整體市場發展情勢，進行總量管制。她說，很多國家因應旅遊人次大量成長，已在實施旅遊稅，目前澎湖縣府在討論規畫中。
陳美齡說，初步規畫價錢在50到100元，希望下半年到明年進行規畫，不過因為訂法令需要時間，最快明年有初步具體方案，推行時間最快要到後年。
陳美齡說，澎湖投入非常多人力做維護和清潔，屆時無論國內外旅客進到澎湖都會收取，算是一種清潔費、登島費，是愛護島嶼的行為。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言