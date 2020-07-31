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「金馬號」隨車小姐回來了！ 新金馬小姐預定9月登場

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
金馬小姐曠蘭美介紹當年擔任金馬小姐的風采。圖／參山處提供
金馬小姐曠蘭美介紹當年擔任金馬小姐的風采。圖／參山處提供

今年中橫公路開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與嶺東科技大學合作，徵選校內4名學生擔任「新金馬小姐」，近日展開觀光資源解說、車上服務儀態等培訓課程，並邀請當年的金馬小姐到現場傳承服務精神。「新金馬小姐」預定今年9月在復刻金馬號的豐原客運865公車為遊客服務，將谷關、梨山與中橫沿線豐富的自然生態與歷史人文介紹給乘客。

參山處指出，當年金馬號行經中部橫貫公路，為往來台中、梨山、至花蓮最重要的大眾運輸，漫長的旅途讓隨身服務的金馬小姐成了旅客美麗的回憶。參山處與公路總局、台中市府、豐原客運今年5月聯合將豐原客運865公車塗裝復刻「金馬號」，從谷關到梨山往返載送居民與遊客，喚起不少人對中橫6、70年代的美好記憶，希望透過「新金馬小姐」在復刻版金馬號隨車服務，重現金馬小姐當年風采。

嶺東科大觀光系主任謝琦強表示，系上選阮沛臻、侯昱廷、黃鈺、甯國珍等4名學生來擔任新金馬小姐，有導覽解說社長、餐旅服務社的禮賓大使，也有剛從日本交換學生回來精通日語的學生，希望藉由這樣的活動，讓學生提早在觀光領域結合實務來學習，替未來工作就業累積經驗。

參山處則由資深導覽解說人員為新金馬小姐講解梨山風景區觀光資源與導覽解說技巧，並邀來曠蘭美、林芸如、卓京紅與王慧蒼等4名當年金馬小姐到場指導，分享當年遇到突發狀況如何臨場應變，勉勵「新金馬小姐」未來上線時要回歸服務的初衷，期待重現金馬小姐大方儀表、可掬笑容與親切的服務態度。

參山處長柯建興表示，「新金馬小姐」延續奉獻的精神與充滿熱誠的服務，將於復刻金馬號的豐原客運865公車隨車服務，由起點谷關站隨車解說沿線中橫觀光景點與開發歷史，有關「新金馬小姐」觀光導覽解說服務班次將於9月初敲定，想要體驗回味金馬小姐風采的遊客，可以鎖定參山處官網及臉書粉專。

參山處在嶺東科技大學徵選出4名學生擔任「新金馬小姐」。圖／參山處提供
參山處在嶺東科技大學徵選出4名學生擔任「新金馬小姐」。圖／參山處提供
金馬小姐傳承隨車禮儀與服務精神。圖／參山處提供
金馬小姐傳承隨車禮儀與服務精神。圖／參山處提供

中橫公路 梨山 公車

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