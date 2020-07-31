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恆春半島及台東大雨特報！ 11縣市飆高溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局上午10時25分發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局上午10時25分發布大雨特報。圖／氣象局提供

中央氣象局上午10時25分發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天恆春半島已有局部豪雨發生，今天恆春半島及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲。

熱帶性低氣壓在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。今、明兩天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率；基隆北海岸、恆春半島沿海及空曠地區易有8至9級強陣風。今天大台北亦有較強陣風。

中央氣象局發布11縣市高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後桃園市及金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣，南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

熱帶性低氣壓在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。圖／氣象局提供
熱帶性低氣壓在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。圖／氣象局提供

高溫 恆春

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