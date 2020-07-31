恆春半島及台東大雨特報！ 11縣市飆高溫

中央氣象局上午10時25分發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天恆春半島已有局部豪雨發生，今天恆春半島及台東地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲。

熱帶性低氣壓在中西沙島海面，向西北西移動，時速10公里。今、明兩天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率；基隆北海岸、恆春半島沿海及空曠地區易有8至9級強陣風。今天大台北亦有較強陣風。

中央氣象局發布11縣市高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後桃園市及金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣，南投縣近山區或河谷為黃色燈號。