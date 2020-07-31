南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

往年7、8月都是颱風季，不過截至目前仍無颱風生成，有望打破紀錄。中央氣象局說，今上午8時南海有一熱帶性低氣壓形成，未來24小時不排除有生成今年第三號颱風辛樂克，預計周日起影響台灣，為台灣帶來雨勢。

氣象預報員張承傳說，上午8時南海生成一熱帶性低氣壓，未來24小時不排除有機會生成颱風，也就是今天到明天有機會生成，未來會往海南島跟越南前進，不會直接影響台灣。

不過張承傳說，因為台灣在大低壓帶裡面，該熱帶性低氣壓下周日北抬台灣上空，下周日起南部、東南部會有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨現象則會比今明兩天廣，有局部大雨可能，預計影響到下周二。氣溫上則沒有太大影響。

另外張承傳說，菲律賓東邊有一熱帶擾動，明後天有望形成熱帶性低氣壓，屆時會往台灣東方北方海面北上，不過還要再觀察。

氣象局說，該熱帶性低氣壓上午8時的中心位置在北緯17.0度，東經 113.0度，以每小時10公里速度，向西北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

至於是否能打破2014年以來7月全台平均高溫紀錄，張承傳說，有機會，但確切要等到明天統計資料出來才知道。