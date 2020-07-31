可望創首度沒7月颱形成紀錄 彭啟明：可能等到8月中

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去兩天在南海的熱帶擾動，已經成為一個明顯的低壓系統，也配合西南季風往南海延伸，在這區域也成為一個顯著的大型季風低壓，預計這個低壓將隨著季風槽的方向往海南島移動，會略為增強，但結構仍舊很鬆散。

他說，是否有機會發展成為熱帶性低氣壓，是今天要觀察的焦點，或接下來觀察是否成為颱風，不過以目前的趨勢來看，非常接近陸地，機會應該較低。若是今天沒有發展成颱風，應該很鐵定的說會來不及，今年7月將創下有颱風觀測紀錄以來，第一個沒有颱風的7月。

彭啟明說，雖然該低壓發展對台灣沒有直接影響，但整個南海的大型季風低壓，仍會造成台灣附近天氣顯著的變化，今明兩天到周日是一個轉變期，周五周六仍為偏東到東南風的天氣，迎風面的花蓮台東到恆春半島，仍有局部的陣雨會熱對流發展起來，不限於午後雷陣雨，也可能有較大雨勢發展，像昨天午後在東部外海都有顯著的閃電雷擊發展。西半部山區也有發展局部的午後雷陣雨。由於明顯的偏東風，台灣的南北兩處，由於氣流繞山，會有較強陣風發生機會，仍要留意。

他說，周六時，預計低壓會接近海南島，台灣附近的風場會偏向東南風或南南東風，風速較為減弱，降雨會略偏台東到恆春半島，雨勢會趨緩一點，西半部的午後陣雨可能略增，還是要注意較大雨勢。

彭啟明說，周日開始轉變很大，位於南海的季風低壓北抬，往北移動，台灣會進入低壓帶範圍內，風向轉偏南風，風速再度增強，水氣增多，大氣轉不穩定，南部、恆春半島、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢出現機會，北部也容易出現較旺盛的熱對流，會可能有較大雨勢，有可能延續到下周二三。

他說，這段期間台灣附近天氣不太穩定，發生大雨的機會高，海面的風浪也會明顯較大，要避免前往危險的區域活動。

下周三四開始，太平洋高壓再度增強，台灣的天氣又將漸趨穩定，又回到先前夏季山區午後雷雨為主的天氣型態，有機會延續到下周末，或是更久時間。

彭啟明說，這一波西南季風發動的南海區域的季風低壓，尚未成氣候無法穩固發展，要有密集颱風生成，可能要等到8月中了。