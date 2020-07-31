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從「大家都被李登輝騙了」這句話 看出他的善變

民主推手？黑金教父？李登輝結束了怎樣的時代

東部明顯降雨 吳德榮：觀察季風低壓變化

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
最新歐洲模式模擬顯示，季風低壓環流往西北西移動，通過海南島附近後，進入大陸。明天季風低壓槽(紅虛線)，往東延伸，東端有熱帶擾動，似乎來不及發展(左圖)。周日熱帶擾動通過台灣東部海面(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
最新歐洲模式模擬顯示，季風低壓環流往西北西移動，通過海南島附近後，進入大陸。明天季風低壓槽(紅虛線)，往東延伸，東端有熱帶擾動，似乎來不及發展(左圖)。周日熱帶擾動通過台灣東部海面(右圖)。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近大氣的低層，為太平洋高壓及季風低壓環流交界的東南風、水氣很多，迎風面東半部明顯降雨；背風面雲量略增，午後對流已受限制，但山區及西半部部分平地仍偶有局部短暫雨的機率。

今天東半部稍涼；西半部氣溫微降、最高溫仍在35、36度左右。北部25至36度、中部24至35度、南部24至34度、東部23至30度。

他表示，季風低壓環流往西北西移動，通過海南島附近後，進入大陸。明天季風低壓槽往東延伸，東端有熱帶擾動，似乎來不及發展。

他說，周日熱帶擾動通過台灣東部海面；下周一已掠過東北部海面。模式模擬顯示，周日至周二無論季風低壓環流是否被命名？由於其外圍的西南氣流略往西調整，對台灣本島的影響減輕，但對澎湖、金門仍具威脅；各地則因水氣增多，大氣不穩定，易有陣雨或雷雨發生，不排除有較劇烈的天氣。

不過，他說，無論是掠過東北部海面的熱帶擾動或西南氣流，模擬顯示皆離台灣不遠，若有調整、皆可能加鉅其影響，應繼續觀察最新資料。下周三、周四恢復為晴朗炎熱，午後對流發展，有局部雷陣雨的天氣。

西南氣流 吳德榮

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