回復傳統名 泰雅女孩不怕被笑

「恢復傳統名字也許會被同學開玩笑，但如果不恢復，就無法讓別人了解我們自己的文化、產生偏見和負面想法。鼓勵大家一起恢復傳統族名！」十一歲的泰雅族女孩姞娃思．莎韻，昨在原民會舉辦的「八月一日原住民族日系列活動開跑」記者會上，笑容開朗地分享她的傳統名字故事。

為了紀念原住民族日，原民會明天於台北圓山飯店辦理「Dusa tu masan tu mapusan hamisan Palisnulus pinumapus'an tu han numin tu hamisan tu maipinmantuk mas Incumin tu ngantan（布農族語，意為原住民族正名廿六周年紀念回顧論壇）」，並於八月十五至十六日，於台東森林公園舉辦二○二○原住民國際音樂節。

呼應今年回顧論壇「回復我們的名字」主題，記者會上，原民會邀請四位小朋友分享恢復傳統名字的故事。姞娃思．莎韻說，泰雅族是「親子連名制」，姞娃思是她的名字，莎韻是母親的名字。但一般人總以漢族思維為框架，呼她為「姞小姐」。她也常被戲稱為「吉娃娃」、「鯊魚」。但她認為，回復傳統名字可找回對自己文化的認同。

原民會主委夷將．拔路兒說，數百年來，原民在這島上的稱呼，從最野蠻的「生番」到「高砂族」、「山胞」。直到一九九四年八月一日，時任總統的李登輝公布憲法增修條文，回應原住民族十年來的訴求，將「山胞」正名為「原住民」。

原民會說，今年度回顧論壇主軸為「回復我們的名字」，聚焦回復傳統名字、地名及學校更名等議題，邀有關人士談論自身回復傳統名字的心路歷程和故事。