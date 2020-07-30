8月1日原住民族日活動開跑 泰雅族女孩分享正名故事

「恢復傳統名字也許會被同學開玩笑，但如果不恢復，就無法讓別人了解我們自己的文化、產生偏見和負面想法。鼓勵大家一起恢復傳統族名！」11歲的泰雅族女孩姞娃思‧莎韻，今天在原民會舉辦的「8月1日原住民族日系列活動開跑」記者會上，笑容開朗地分享她的傳統名字故事。

為了紀念8月1日原住民族日，原民會後天於台北圓山飯店辦理「Dusa tu masan tu mapusan hamisan Palisnulus pinumapus'an tu han numin tu hamisan tu maipinmantuk mas Incumin tu ngantan(布農族語，意為原住民族正名26週年紀念回顧論壇)」，並於8月15日至16日，於台東森林公園舉辦「2020原住民國際音樂節(Taiwan PASIWALI Festival)」。

呼應今年回顧論壇「回復我們的名字」主題，記者會上，原民會邀請四位小朋友分享恢復傳統名字的故事。姞娃思‧莎韻表示，泰雅族是「親子連名制」，姞娃思是她的名字、莎韻是母親的名字。但一般人總以漢族思維為框架，呼她為「姞小姐」。她也常被戲稱為「吉娃娃」、「鯊魚」。但她認為，回復傳統名字可以找回對自己文化的認同。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，數百年來，原民在這島上的稱呼，從最野蠻的「生番」到「高砂族」、「山胞」。直到一九九四年八月一日，時任總統的李登輝公布憲法增修條文，回應原住民族 十年來的訴求，將「山胞」正名為「原住民」。

原民會表示，今年度回顧論壇主軸為「回復我們的名字」，聚焦回復傳統名字、地名及學校更名等議題，邀請有關人士談論自身回復傳統名字的心路歷程和故事，並分享阿里山鄉及那瑪夏鄉推動鄉名更名的過程，以及學校更名的流程及更名對學校的影響。

原住民國際音樂節為亞洲原住民族最具指標性之國際音樂盛事，適逢疫情影響，今年以「防疫新生活，一起往東遊」為題，邀請國內知名的原住民歌手及團體如范逸臣及BOXING等，更邀請非原住民的優秀歌手如楊乃文等演出，希望讓更多暑假到台東遊玩的民眾，可以在草原上共同感受原住民族音樂的熱情與感動。