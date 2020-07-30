慢性病患控制心跳 死亡風險可下降

「平均心跳數10年內不斷上升的群眾，死亡率是心跳穩定群眾的2倍以上！」新光醫院心臟內科醫師魏承駿30日發表研究成果，發現心跳變化的軌跡和死亡率有密切關係，心跳越快、死亡率也呈線性增加；而原本心跳很快者若能夠把心跳控制下來，死亡風險可望下降到。

心跳增加死亡率倍增

魏承駿指出，早年醫學期刊曾報導，哺乳類壽命和心跳快慢成反比，哺乳動物一生心跳總數約10億下，如果心跳越快，壽命就越短。心跳對人類的影響雖不像一般哺乳類動物這麼明顯，但根據推估，平均心跳70下的人，比起心跳只有60下的，平均壽命會少10年左右，甚至有的研究還發現心跳和癌症，糖尿病，心血管疾病均有密切相關。

「根據最近台灣本土的心衰竭調查，絕大多數的病患心跳都偏高，即使有規率在門診追蹤的病患也是如此。」魏丞駿說明，理想上最好的心跳是控制在55~60下。過去也許藥物選擇有限，控制不是那麼容易，而造成低血壓，甚至休克，但近年新藥物不但可有效短時間內降低心跳，且對血壓也不會有影響，是病人一大福音。

心跳變快身體亮紅燈

「突然的心跳增加，可能要合理懷疑身體出了問題，貧血、甲狀腺異常、心臟病、糖尿病，甚至癌症都有可能。」魏丞駿強調，心跳變快絕對是身體亮紅燈的的警訊，不可輕忽。就目前的醫學研究，心跳的快慢對以下三種病人影響最大，分別是：高血壓，心臟衰竭，及缺血性心臟病（冠心症）。

「尤其是心臟衰竭的病人，一般典型的表現就是血壓低，心跳快。」魏丞駿指出，因為心臟的功能好比一個馬達，心臟衰竭就像是馬達故障乏力了，每收縮一次只能送出少量血液，所以必須加快它跳的次數（心跳)來補足它的功能，而加快的心跳又會更加消耗已經疲累不堪的心臟，像是一個惡性循環，必須要打斷它，讓心臟休息，病人才能有好轉的機會。

魏丞駿提醒，培養健康的生活與運動習慣，改善心肺功能，除了每天監測自己的血壓外，更要注意心跳，尤其是高危險群的患者，即高血壓、心臟衰竭、缺血性心臟病，這些病人的心跳要控制的更嚴格，心跳大於70下死亡風險就開始增加了。

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