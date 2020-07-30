GoShare搶進新北 用戶突破70萬人
GoShare從桃園開始並快速拓展至台北，相繼進駐新北市「青春山海線」與府城台南，以「GoShare 隨借隨還服務」搭配「GoShare DOTS定點借還」服務，成為日常通勤與國旅出遊的絕佳拍檔，用戶成長再攀新高，突破70 萬人。
GoShare今 (30) 日16:00 正式於新北市啟動 GoShare 隨借隨還服務，連結北北桃生活圈。除了早已搶下街頭焦點的Gogoro VIVA與Gogoro 2車款，更首度納入貼心實用的 Gogoro 3 車款，年底前將投放共2,000 台車輛服務新北民眾。上線首三日，全台所有隨借隨還服務車款均享第6分鐘後，每分鐘 $1 元的超狂好康；即日起至 8 月 13 日，於新北市服務範圍內借車或還車，還有加碼騎乘金獎勵。
GoShare除了擴及新北之外，同時展開與 Apple Pay及 Visa 的深度合作，讓消費者隨享更流暢、更即時、更有趣的騎乘體驗。GoShare 率先整合 Apple Pay 行動支付與 NFC 技術，發表 Tap & Go 預約功能，僅需 iPhone 輕輕一觸，即可秒速預約車輛並使用 Apple Pay 完成支付。此外，GoShare 攜手Visa一改結帳日才能領到刷卡回饋的作法，玩出「隨機折抵」新花樣 —— 8 月 1 日起，推出「隨機即享 $1 驚喜價」。凡使用 Visa 信用卡或簽帳金融卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，趟趟就有機會享受 $1 元驚喜結帳。
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