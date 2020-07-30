李前總統逝世 胸腔醫：吸入性肺炎致死率高

前總統李登輝今天晚間因敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分逝世於台北榮總。今年二月家中喝牛奶時不慎嗆咳而住院，引發吸入性肺炎及心臟衰竭情形，胸腔科醫師表示，年長者若有吸入性肺炎時，因多可能伴隨細菌感染，故死亡風險高，且年齡越高風險也越高。

北醫胸腔內科主任周百謙表示，一般民眾吞嚥功能佳，其實不太會出現吸入性肺炎，其高危險族群多半為年長者，以及長期臥床、心肺功能慢性病、失智中風、吞嚥功能退化的病人，因為無法將食物順利且快速的吞嚥，造成嗆到所導致。

而吸入性肺炎可分兩種，一種是吃東西不順、吞嚥功能退化而嗆到，導致食物進入肺部，但多半不會有產生細菌感染；另一種是因為痰、鼻涕倒流等感染上呼吸道與下呼吸到，再進入肺部，因過程多伴隨細菌，故會造成細菌感染，並可能導致肺炎。

年長者或健康狀況不好者如何預防吸入性肺炎，周百謙建議，餵食時應讓長者坐高些，減少流質食物改成半流質或固體食物，餵食後勿馬上躺下以免食物倒流，加上保持口腔清潔，來減少細菌進入呼吸道。

而對外界有一說，建議可對長者放置鼻胃管餵食，周百謙並不建議，雖此方式進食由鼻胃管去餵食，來避免食物餵到氣管，但只建議放置1至3個月短期，若長期放鼻胃管，也會使患者鼻涕倒流、胃酸逆流並用嘴把呼吸，會使口腔唾液變少，反使細菌滋生更多。

他呼籲，若家裡長輩吃東西常嗆到，一定要盡快就醫，勿輕忽吸入性肺炎的傷害。