快訊

林芳郁憶李前總統：很好的總統、老師、病人

李登輝辭世 民主先生？台獨教父？功過留待後世評價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李前總統逝世 胸腔醫：吸入性肺炎致死率高

聯合報 / 記者簡浩正／即時報導
前總統李登輝今天晚間因敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分逝世於台北榮總。本報資料照片
前總統李登輝今天晚間因敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分逝世於台北榮總。本報資料照片

前總統李登輝今天晚間因敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分逝世於台北榮總。今年二月家中喝牛奶時不慎嗆咳而住院，引發吸入性肺炎及心臟衰竭情形，胸腔科醫師表示，年長者若有吸入性肺炎時，因多可能伴隨細菌感染，故死亡風險高，且年齡越高風險也越高。

北醫胸腔內科主任周百謙表示，一般民眾吞嚥功能佳，其實不太會出現吸入性肺炎，其高危險族群多半為年長者，以及長期臥床、心肺功能慢性病、失智中風、吞嚥功能退化的病人，因為無法將食物順利且快速的吞嚥，造成嗆到所導致。

而吸入性肺炎可分兩種，一種是吃東西不順、吞嚥功能退化而嗆到，導致食物進入肺部，但多半不會有產生細菌感染；另一種是因為痰、鼻涕倒流等感染上呼吸道與下呼吸到，再進入肺部，因過程多伴隨細菌，故會造成細菌感染，並可能導致肺炎。

年長者或健康狀況不好者如何預防吸入性肺炎，周百謙建議，餵食時應讓長者坐高些，減少流質食物改成半流質或固體食物，餵食後勿馬上躺下以免食物倒流，加上保持口腔清潔，來減少細菌進入呼吸道。

而對外界有一說，建議可對長者放置鼻胃管餵食，周百謙並不建議，雖此方式進食由鼻胃管去餵食，來避免食物餵到氣管，但只建議放置1至3個月短期，若長期放鼻胃管，也會使患者鼻涕倒流、胃酸逆流並用嘴把呼吸，會使口腔唾液變少，反使細菌滋生更多。

他呼籲，若家裡長輩吃東西常嗆到，一定要盡快就醫，勿輕忽吸入性肺炎的傷害。

李登輝

延伸閱讀

李前總統病逝榮總 媒體大陣仗報導

柯文哲：李登輝時代英雄 最大貢獻讓台灣走向民主路

當年為赴日求醫與台大反目 前御醫連文彬已不再掛懷

台灣捐款助九州等地災後重建 日本人關懷李登輝

相關新聞

李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

李登輝前總統今晚於北榮病逝，心臟醫界有個傳言，全台裝置心血管支架最多極可能是李登輝，近二十年至少裝置12支，且大多為昂貴...

要買要快！機車汰舊換新年底前補助5千元 明年剩3千元

環保署機車汰舊換新今年新增補助七期柴油車遭外界質疑，環保署今天表示，很多人認為應該補助電動機車就好，但當初思考政策時認為...

彰化養鵝場驗出高病原性禽流感 今全場撲殺2070隻鵝

彰化縣動物防疫所7月26日接獲芳苑鄉一處肉鵝場通報，雛鵝出現異常死亡情形，防疫所立即派員管制肉鵝場的家禽移動並採取病鵝送...

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

史上最高威力彩頭獎開出，新台幣31.24億元由兩注均分。網路上瘋傳，台北大安區頭彩得主是台新銀行法金部門員工包牌集資，更...

9成糖友恐患「疲勞症候群」 快檢查早餐是不是吃過這些

今年33歲空姐Joanne（化名）為了全心照顧孩子，辭去工作，不料卻在一次健檢意外確診第二型糖尿病，她為了家人規律服藥，...

頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，即將於8月7日正式對外營運，7月30日也首度對外曝光內...

李前總統逝世 胸腔醫：吸入性肺炎致死率高

前總統李登輝今天晚間因敗血性休克及多重器官衰竭，7月30日19時24分逝世於台北榮總。今年二月家中喝牛奶時不慎嗆咳而住院...

暑假來新北當文青 茶山學特展、泥巴藝術季開跑

迎接暑期觀光人潮，新北市坪林茶業博物館推出「茶山學」特展，除了介紹坪林在地的自然人文故事，更搜羅7大博物館珍藏品，展出茶...

全聯與BOXING號召捐零錢 助挺原住民兒少

到超市購物也能幫助原住民偏鄉孩童！由全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦的「愛從1開始．門市零錢捐」活動，連...

揪出消化道癌前病變 三總成立內視鏡檢查區增受檢人數

大腸癌是我國罹癌人數第一位已超過十年，但據國健署數據發現，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5，三軍總醫院今成立「健...

酷碁科技在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」

智慧穿戴裝置不僅讓科技與人文、宗教信仰串聯激盪出新火花，就連行動支付也有更新穎的方式，宏碁集團旗下的酷碁科技繼去年與北港...

【山林瘋之亂4】林務局回響了 邀山友共訂山域承載量、與協作共管

行政院去年十月開放山林，今年卻遇上新冠肺炎疫情爆發，登山人次暴增、新興路線爆紅，排遺、廚餘禍害生態，高山協作帳篷卡位也衍生爭議。聯合報連日報導「山林瘋之亂」專題，農委會林務局表示，先前已著手研擬對策，將與登山團體共同訂定熱門山域生態承載量，與在地協作共管山林。

熱門新聞

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

沒中發票的心情 財政部小編：「像極了愛情」

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

阿勃勒果實傷肝 明年起禁食用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。