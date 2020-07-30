李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

李登輝前總統今晚於北榮病逝，心臟醫界有個傳言，全台裝置心血管支架最多極可能是李登輝，近二十年至少裝置12支，且大多為昂貴塗藥血管支架，總醫材費用可能超過一台進口車。一個人最多可以放幾隻支架？在2010年一篇文獻高紀錄是67支，醫師認為，應不會再有人突破。

新光醫院心臟內科科主任洪惠風引用「美國心臟病學會雜誌」（JACC）在2010年的一篇文獻，提及一名56歲有冠心病的男性，曾開過繞道的開心手術，但因為心絞痛在10年內做了28次心導管，共放了67個心血管支架。「這已經是十年前的事了，不知道現在是幾隻？」

裝67個心血管支架，血管是不是都是支架來？洪惠風說，確實可以這麼說，從文獻中的影像中，更發現該男的支架中又裝有支架。心臟主要血管就像三條高速公路，若想像成台灣的高速公路，該男的支架裝法就像是在桃園路段放、苗栗路段也放，到處都放。

該名男性幾乎是每四個月需要到醫院再放一次心血管支架，洪惠風認為，可能與十年前塗藥支架不風行且昂貴，及血管再狹窄機率較高有關，「其實滿可憐的，但可能也有先天性心臟異常。」隨醫療進步，塗藥支架避免血管再狹窄，且有好的藥物降低膽固醇，可能不會有人破紀錄。

洪惠風說，不確定李登輝是不是全台裝最多心血管支架的人，會裝這麼多支架，可能與過去支架體較短僅1.5公分有關，近年也未在聽聞李前總統再裝支架，應該是血糖膽固醇控制不錯，強調支架僅是通血管，續命所用，會動脈硬化代表全身血管都可能塞，控制三高才是不二法門。