全聯與BOXING號召捐零錢助挺原住民兒少

到超市購物也能幫助原住民偏鄉孩童！由全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦的「愛從1開始．門市零錢捐」活動，連續三年第三季攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」，統計2018到2019年，總共募資超過840萬，幫助700名原住民孩童，藉由部落課後輔導班陪伴與家庭支持，引導孩子穩定學習勇敢朝未來夢想前進。

連續三年擔任愛心大使的BOXING表示，希望大家到全聯門市消費時，可將手邊銅板投入零錢箱，匯聚大家的力量讓一點點不再只是一點點。他與特別北上來參加分享會的孩子們互動，看到孩子們用代表自己民族特色的手作藝品，像是琉璃珠、檳榔葉鞘置物籃、手作薏苡項鍊等自信的分享，欣慰的說：「可以陪伴他們一起玩，看見他們臉上的笑容是我們堅持下去的力量，這也是三年來一直很感動的事情！真的要做一件事情是需要堅持的，所以我們會堅持一直做下去的！」此外，BOXING也為了號召更多民眾捐款，舉辦線上直播演唱，並製作周邊商品進行義賣，將扣除成本後，支持「原住民兒少助學培力計畫」。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，自2013年至今已與超過21個社福單位合作零錢捐活動，全台超過將近千家門市設置「愛心零錢箱」協助募款，總額超過1.1億元，照顧超過35萬名兒少，希望提供民眾小額捐款的便利管道，結帳時順手捐零錢，成為真正的「公益賣場」。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會張宜君董事表示，全聯佩樺圓夢社會福利基金會長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需之關懷照顧，並致力引導他們提升自信完成心中夢想。2020年除了與伊甸基金會、罕見疾病基金會、聯合勸募協會合作外，接下來也將與家扶基金會合作，經由全聯及多方管道發揮通路的力量，讓公益成為生活中的一部分，打造「日常公益‧美好生活」的信念。