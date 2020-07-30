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暑假來新北當文青 茶山學特展、泥巴藝術季開跑

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
鶯歌陶瓷博物館推出「夏日泥巴藝術季」，打造7面以台灣動物為主題的「陶氣打卡牆」，吸引民眾搶拍。記者吳亮賢／攝影
鶯歌陶瓷博物館推出「夏日泥巴藝術季」，打造7面以台灣動物為主題的「陶氣打卡牆」，吸引民眾搶拍。記者吳亮賢／攝影

迎接暑期觀光人潮，新北市坪林茶業博物館推出「茶山學」特展，除了介紹坪林在地的自然人文故事，更搜羅7大博物館珍藏品，展出茶山內罕見的動植物標本；另外，鶯歌陶瓷博物館也推出「夏日泥巴藝術季」，打造7面以台灣動物為主題的「陶氣打卡牆」，成為民眾拍照的熱門聖地。

坪林茶業博物館指出，為讓大眾更瞭解坪林地區，跨領域廣召台灣歷史博物館、台北市立動物園、台大動物博物館、台大昆蟲標本館、郵政博物館、農委會特有生物研究保育中心、林試所植物園等7個專業博物學館合作，透過生動的動植物標本及珍貴文物，結合創意策展手法，打造出療癒的五感體驗展場。

坪林茶業博物館表示，參觀民眾除可了解坪林的人文歷史故事，罕見的動物標本及美麗繽紛的昆蟲展區更是令人驚艷，館方也設計「浮空苔球」自轉植物小宇宙，彷彿置身魔幻森林奇境，令民眾目不轉睛欣賞。展期即日起至明年6月13日，於茶博館展示館一樓展出。

鶯歌陶博館暑期也舉辦「夏日泥巴藝術季」，共有7座台灣動物主題的打卡牆，其中由藝術家游忠平創作的「愛相隨」，人氣相當高，以中華白海豚為主角，湛藍的海洋為底，朝陽絢麗從海平面昇起，象徵活力、希望，66隻姿態生動、喜歡跳躍的海豚連結成愛心，吸引民眾搶拍。

此外，還有維妙維肖的櫻花鉤吻鮭、豔麗的台灣藍鵲、翩翩飛舞的寬尾鳳蝶、可愛的台北樹蛙、呆萌的台灣土狗、冷酷的台灣雲豹等6座打卡牆，分別設置在博物館大廳及陶瓷藝術園區，現場還提供趣味手拿打卡板，讓民眾拍好拍滿，展期即日起至10月4日止。

坪林茶業博物館「茶山學特展」展示多樣昆蟲及植物標本。記者吳亮賢／攝影
坪林茶業博物館「茶山學特展」展示多樣昆蟲及植物標本。記者吳亮賢／攝影

博物館 坪林

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