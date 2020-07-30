全聯化身「公益賣場」 順手捐零錢助原民學童　

到超市買菜就能幫助原住民偏鄉孩童！由全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會籌辦的「愛從1開始．門市零錢捐」活動，連續3年攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」，至今募資超過840萬、幫助700名原住民孩童，透過課輔班的陪伴，除課業與家庭支持，更進一步培養族群文化認同，學習族語、部落工藝、歌曲等。愛心大使BOXING今再度號召大家到全聯門市消費時，順手將銅板投入零錢箱，匯聚力量幫助原民孩子。

來自南投、屏東、新北、台東等6個部落的課輔班孩子，今特地北上來參加成果發表會，跟不同部落的人交流自己部落的文化，今天在記者會上，來自不同族群的小朋友們，也分享琉璃珠、檳榔葉鞘置物籃、手作薏苡項鍊等，藉此回溯自己的族群文化，進而找到自我認同並建立自信心。

南投縣天主教山地服務研究社高老師說，課輔班18名國小孩子，每天都以專車到學校接送，到課輔班學習工藝課、族語課，一起共餐，就讀小三的Watan說最喜歡在課輔班學唱歌，Oping則喜歡手工藝課。

連續3年擔任愛心大使的BOXING說，看到一起拍攝影片的小朋友漸漸長大、長大，感到很欣慰，自己也曾受過幫助，現在能陪伴小朋友，看見孩子的笑容，就是他們堅持下去的力量。

聯合勸募副理事長陳永清表示，在偏鄉部落裡，很多孩子的教育、人際狀況被忽略，感謝全聯願意提供通路宣傳及穩定的資源，讓這3年所支持的部落課輔老師都能在崗位上持續照顧每個需要關懷的孩子。