要買要快！機車汰舊換新年底前補助5千元 明年剩3千元

環保署機車汰舊換新今年新增補助七期柴油車遭外界質疑，環保署今天表示，很多人認為應該補助電動機車就好，但當初思考政策時認為必須考量公平性，很多偏鄉地方很遠才找得到一個的換電站，或者比較陡峭的丘陵地不適合電動機車爬坡，才會作此決定。

環保署表示，將持續推動輔導補助措施，鼓勵老舊車輛及早汰換，柴油車將從降低新車售價、減輕車主負擔兩頭協助每輛車最高可得105萬元補助，汰舊換購電動機車或七期燃油機車的5000元早鳥補助只到今年底，明年就將降為3000元，鼓勵提早汰換。

針對補助七期燃油機車，環保署指出，四期燃油機車排放物排放量為每公里19.39公克，七期燃油機車為每公里0.12公克、電動機車為每公里0.01公克，若取代四期機車，七期與電動機車分別有99.38%、99.95%削減率，皆已大幅改善。但目前偏鄉換電站等基礎建設仍不足、電動車在山區地形爬坡能力不足，都讓政府必須考量公平性。油電新車皆補助的政策為過渡期的作法，未來還可能重新評估。

環保署指出，七期機車空汙排放比起六期車有大幅改善，性能也優良。七期車原訂明年1月1日上路，但政府鼓勵業者提早出產，因此去年底就開始上市，目前市面上國產五大廠牌合計推出63款。

為改善空汙，環保署持續加速老舊車輛淘汰，106年推動老舊柴油車汰舊含換車補助措施，統計至109年6月底，共淘汰3萬7966輛一至三期大型柴油車，汙染減量5萬1755公噸。另自104年推動老舊機車汰舊含換車補助措施，統計106年至109年6月底共計淘汰123萬947輛二行程機車等老舊機車，汙染減量2萬3747公噸。