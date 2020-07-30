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揪出消化道癌前病變 三總成立內視鏡檢查區增受檢人數

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
三軍總醫院。 聯合報系資料照片。圖／引自三總臉書網站
三軍總醫院。 聯合報系資料照片。圖／引自三總臉書網站

大腸癌是我國罹癌人數第一位已超過十年，但據國健署數據發現，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5，三軍總醫院今成立「健康管理中心內視鏡檢查專區」，民眾進行腸胃道癌症篩檢後，可快速查詢高精準性檢驗報告，早期辨識消化道黏膜層或黏膜下層癌化病灶。

三總「健康管理中心內視鏡檢查專區」今上午舉行揭幕儀式，，由三總院長蔡建松主持揭牌典禮，蔡建松在致詞時表示，三總健康管理中心自民國95年成立以來，每月平均健康檢查人數約3千人次，現在完成內視鏡檢查專區擴建，受檢人數有望再攀升。

健康管理中心主任吳立偉指出，大腸癌連續十二年位居國人十大癌症排行之首。主要的原因是因為來自飲食習慣的改變，現代人飲食西化，吃的東西趨於高蛋白、高脂肪、低纖維，易引發炎症性或息肉性大腸疾病。因此，有消化道疾病家族史者，更應定期受檢，才能長保健康。

吳立偉說，隨著消化道內視鏡檢查技術成熟，只要內視鏡檢查方法得宜，內視鏡檢查不再是受檢者的夢魘，搭配廣視野角度的內視鏡，將有效率的偵測黏膜病變並減少角度調節而帶給受檢者的不舒感。

吳立偉表示，內視鏡檢查儀器也進步到能智能彎曲，可使大腸鏡更順暢地穿過結腸的急彎處，當進入大腸遭遇阻力時，可利用壓力使插入管自動彎曲以調節適應結腸的輪廓，降低病人不適應和過速插入盲腸的風險。

另外，吳立偉也提及，窄頻色帶攝影技術是運用血紅素會吸收特定波長的特性，將表層黏膜組織的細小微血管突顯出來，利用光線變頻使波長窄化，可突顯大腸微血管及細微黏膜形態構造，藉以早期辨識消化道黏膜層或黏膜下層癌化病灶，讓早期消化道腫瘤無所遁形。

健康管理 癌症 大腸癌

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