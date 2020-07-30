快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

酷碁科技在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
酷碁科技推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，可當手鍊或作為吊飾使用。記者陳立儀／攝影
酷碁科技推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，可當手鍊或作為吊飾使用。記者陳立儀／攝影

智慧穿戴裝置不僅讓科技與人文、宗教信仰串聯激盪出新火花，就連行動支付也有更新穎的方式，宏碁集團旗下的酷碁科技繼去年與北港武德宮、一卡通票證公司攜手推出全新穿戴式支付產品「珠運通／一卡通念珠」之後，今天（7月30日）攜手天主教宗座傳信善會在台推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，打造全台灣最小的3D NFC穿戴飾品，也是酷碁科技首款針對台灣天主教市場所推出的產品。。

酷碁科技累積智慧穿戴產品的成功經驗，透過跨界合作，以獨家研發的最輕3D立體感應支付技術，打造以傳統價值結合人文設計的智慧穿戴，並希望推廣到更多使用族群。酷碁科技表示，信仰是生活風格之一，全球信仰天主教的人口高達13億，繼去年與梵蒂岡合作為天主教教友設計的智慧玫瑰念珠大獲好評之後，在台灣再與全國宗座傳信善會、一卡通合作推出「易付十字架一卡通手鍊」，以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的簡約設計，適合各年齡層，圓繩可調節長度、以磁扣連結方便穿戴，除了當手鍊之外還可作為吊飾使用。

「易付十字架一卡通手鍊」結合一卡通支付功能，可於全台大眾運輸及4大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過20,000商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便。

來自剛果、在台服務31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南表示，今年受疫情影響導致教友無法上教堂參與彌撒，線上祈禱的形式提供信仰與心靈結合帶來的新力量，酷碁科技研發的「易付十字架一卡通手鍊」擁有典雅的外型設計與一卡通功能，有助開啟更多人認識天主的機會，他自己現在出門搭捷運、到超商購物都已在使用。

酷碁科技與天主教全國宗座傳信善會攜手首發1萬條「易付十字架一卡通手鍊」，捐獻新台幣1,280元可獲得一條，善會深耕台灣兒童教育與醫療，將以教宗方濟各之名妥善利用善款，服務偏鄉學童與弱勢家庭。

酷碁科技發表「易付十字架一卡通手鍊」，圖左起為酷碁總經理鍾逸鈞、天主教全國宗座傳信善會主任高褔南、前副總統陳建仁夫人羅鳳蘋、前副總統陳建仁、宏碁全球總裁暨執行長陳俊聖、酷碁董事長高樹國、一卡通票證公司總經理程子箴。圖／酷碁提供
酷碁科技發表「易付十字架一卡通手鍊」，圖左起為酷碁總經理鍾逸鈞、天主教全國宗座傳信善會主任高褔南、前副總統陳建仁夫人羅鳳蘋、前副總統陳建仁、宏碁全球總裁暨執行長陳俊聖、酷碁董事長高樹國、一卡通票證公司總經理程子箴。圖／酷碁提供
酷碁科技推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，可當手鍊或作為吊飾使用。記者陳立儀／攝影
酷碁科技推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，可當手鍊或作為吊飾使用。記者陳立儀／攝影
酷碁科技攜手天主教宗座傳信善會、一卡通在台推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，以獨家研發的最輕3D立體感應支付技術，展現天主信仰的生活風格。圖／酷碁提供
酷碁科技攜手天主教宗座傳信善會、一卡通在台推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，以獨家研發的最輕3D立體感應支付技術，展現天主信仰的生活風格。圖／酷碁提供
酷碁科技推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，採用金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的簡約設計。記者陳立儀／攝影
酷碁科技推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，採用金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的簡約設計。記者陳立儀／攝影

一卡通 信仰

延伸閱讀

智慧穿戴結合信仰 酷碁推易付十字架一卡通手鍊

振興錢包用LINE Pay Money 指定連鎖咖啡店天天8%回饋

為了信仰削山頭蓋廟 前新北市議員林水山判刑1年10月

天亞社：山東愛國教會下令以中國傳統文化闡釋信仰

相關新聞

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

史上最高威力彩頭獎開出，新台幣31.24億元由兩注均分。網路上瘋傳，台北大安區頭彩得主是台新銀行法金部門員工包牌集資，更...

大雨特報！ 台中以南等13縣市短時強降雨注意雷擊

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，...

努力失效：自卑且無力的厭世代

當代青年憂鬱、厭世的情形漸趨嚴重。根據調查，兩成左右的國高中生曾認真考慮自殺 ，13%到25%的大學生已達憂鬱症標準 。而主流輿論常將青年憂鬱的原因，歸咎於抗壓性低、脆弱、不知足、自溺、太敏感等表面標籤。

我就爛：是妄自菲薄 還是一種自我保護？

這些話聽起來熟悉嗎？對許多年輕人來說，這種「害怕失敗」的內在狀態，並不少見。這種心聲，或許是成長過程累積下來的映照，抑或是不同世代的集體經驗。

酷航宣布復飛台北-首爾航線 8月中旬起每周2班

國際疫情仍未緩解，但航空公司逐步恢復航班，酷航宣布，將於今（2020）年8月16日（周日）起，正式復飛台北－韓國首爾航線...

他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

對許多民眾來說，對統一發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在抱怨公社PO出了自己109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

秘境曝光！不用飛去人擠人 4要點教你在本島爽看「澎湖花火節」

離島澎湖向來是民眾夏日旅遊的熱門景點，加上花火節因疫情延至暑假舉行，更使當地訂房、交通皆呈現一位難求，眼看花火節活動期間已過半，仍有不少人未能前往參與。然而，澎湖花火節一定要搭船、搭飛機才看得到嗎？不少攝影師表示，其實只要地勢高、視野開闊，且天氣晴朗，在台灣本島也能欣賞到這場「海上花火」。

恐龍家長指定「畫單圖案」堵出口 好市多顧客怒：強迫畫畫有事嗎

常到美式賣場好市多（Costco）購物的人都知道，結完帳後帳單不能立刻收進錢包，還要讓出口前的畫單員檢查畫紅線，有時遇到小孩子，畫單員還會特別將紅線換成可愛圖案，讓人感覺非常貼心。不過有民眾抱怨這項暖舉被濫用，畫單員被團團包圍要求畫圖案，將離場路線堵住造成其他客人困擾。

彰化養鵝場驗出高病原性禽流感 今全場撲殺2070隻鵝

彰化縣動物防疫所7月26日接獲芳苑鄉一處肉鵝場通報，雛鵝出現異常死亡情形，防疫所立即派員管制肉鵝場的家禽移動並採取病鵝送...

影／XPark水族館搶先看「打造沉浸感」海洋生物漫步頭頂

超人氣的「八景島水族館 Xpark」8月7日於桃園青埔隆重開幕，要讓來訪的遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真...

9成糖友恐患「疲勞症候群」 快檢查早餐是不是吃過這些

今年33歲空姐Joanne（化名）為了全心照顧孩子，辭去工作，不料卻在一次健檢意外確診第二型糖尿病，她為了家人規律服藥，...

頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，即將於8月7日正式對外營運，7月30日也首度對外曝光內...

熱門新聞

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。