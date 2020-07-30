酷碁科技在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」
智慧穿戴裝置不僅讓科技與人文、宗教信仰串聯激盪出新火花，就連行動支付也有更新穎的方式，宏碁集團旗下的酷碁科技繼去年與北港武德宮、一卡通票證公司攜手推出全新穿戴式支付產品「珠運通／一卡通念珠」之後，今天（7月30日）攜手天主教宗座傳信善會在台推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，打造全台灣最小的3D NFC穿戴飾品，也是酷碁科技首款針對台灣天主教市場所推出的產品。。
酷碁科技累積智慧穿戴產品的成功經驗，透過跨界合作，以獨家研發的最輕3D立體感應支付技術，打造以傳統價值結合人文設計的智慧穿戴，並希望推廣到更多使用族群。酷碁科技表示，信仰是生活風格之一，全球信仰天主教的人口高達13億，繼去年與梵蒂岡合作為天主教教友設計的智慧玫瑰念珠大獲好評之後，在台灣再與全國宗座傳信善會、一卡通合作推出「易付十字架一卡通手鍊」，以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的簡約設計，適合各年齡層，圓繩可調節長度、以磁扣連結方便穿戴，除了當手鍊之外還可作為吊飾使用。
「易付十字架一卡通手鍊」結合一卡通支付功能，可於全台大眾運輸及4大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過20,000商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便。
來自剛果、在台服務31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南表示，今年受疫情影響導致教友無法上教堂參與彌撒，線上祈禱的形式提供信仰與心靈結合帶來的新力量，酷碁科技研發的「易付十字架一卡通手鍊」擁有典雅的外型設計與一卡通功能，有助開啟更多人認識天主的機會，他自己現在出門搭捷運、到超商購物都已在使用。
酷碁科技與天主教全國宗座傳信善會攜手首發1萬條「易付十字架一卡通手鍊」，捐獻新台幣1,280元可獲得一條，善會深耕台灣兒童教育與醫療，將以教宗方濟各之名妥善利用善款，服務偏鄉學童與弱勢家庭。
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