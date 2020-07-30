三成年長者孤寂感深 群星拍片神助攻「生活找樂子」

年長者生活不如你想像中快樂。董氏基金會今公布2020年最新高齡者調查指出，台灣60歲以上民眾雖近八成滿意目前生活環境，但也有近三成五感到孤寂；且經常感到孤單者，有明顯憂鬱情緒的比例較高。呼籲民眾可透過主動邀請或是科技問候等方式，慢慢改變長輩的生活，找到生活的新樂趣。

董氏與寶佳公益慈善基金會合作，拍攝老年心理健康促進系列宣導短片，找來藝人譚艾珍、陶傳正、任明廷（任爸）、陳季霞等人拍攝「銀髮學堂」並現身說法，提供銀髮族找到生活樂子的秘訣，並呼籲大眾重視老年心理健康。

如愛唱歌、彈吉他的陶傳正，就鼓勵長者每天做一件讓自己快樂的事，心情就不會太壞；而任爸則表示，要維持嗜好、運動並快樂生活，身心就會愉悅，像他就很愛「深蹲」顧體力，讓全場笑聲不斷。

而會中並首播「一個人的快樂」完整版影片。一名被迫獨自生活的奶奶，生活一下子失去重心，陷入憂鬱邊緣，幸好孫女送來的手沖壺讓他轉念，奶奶開始參加社區課程學習，與同齡長輩分享「咖啡經」，也找到好朋友分享家人照片。

董氏心理衛生中心主任葉雅馨表示，此次調查的對象多是行動自如的長輩，故有77.5%長輩對生活感到快樂，但也有8.8%感到不快樂。但若從年齡來看，會發現年齡愈大，自覺快樂的比例就愈低、有憂鬱情緒的比例就愈高。而「老後生活」至少還有2、30年，建議即便是獨居長者，應重拾嗜好、善用科技聯繫、參與活動嚐鮮來減少孤單感。

北榮老年精神科主任蔡佳芬表示，「退休」常讓長輩頓時失去重心，甚至出現不快樂、焦慮、孤獨感，建議可透過其嗜好或喜歡的親人下手，作為改變生活的小小推力，避免惡性循環。