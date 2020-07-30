快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻疫後暑假商機 新北觀光工廠推百場半價遊程

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市府與20家觀光工廠聯手推出100場輕旅行遊程。記者吳亮賢／攝影
新北市府與20家觀光工廠聯手推出100場輕旅行遊程。記者吳亮賢／攝影

疫情趨緩，又逢暑假期間，新北市府與20家觀光工廠聯手推出「童話夢工廠厚趣淘」觀光工廠輕旅行，規畫100場體驗遊程，分為網美養成記、吃貨好味道、親子樂遊遊、燃燒職人魂等四大主題，以599及899元的半價優惠，提供「超值一日遊」及「豪華一日遊」，可使用三倍券付款，明日起開放報名。

新北市每年都會推出約50場次的觀光工廠輕旅行，每次開放報名就立即秒殺，為促進疫後經濟，今年增加至100場次，各觀光工廠也提供商品8折、買一送一或免門票等優惠。

副市長吳明機致詞時表示，觀光工廠可讓全家一起DIY，十分療癒，還可幫助小朋友探索職涯興趣，兼具教育功能及促進銷售，隨著疫後時代來臨，鼓勵民眾可以開始出門遊玩，並走訪周遭商圈，帶動人潮及商機。

經發局指出，觀光工廠輕旅行共規畫「網美養成記」、「吃貨好味道」、「親子樂遊遊」、「燃燒職人魂」四大主題，有60場次的599元「超值一日遊」(原價1250元)，內含2家觀光工廠、美味午餐、人氣商圈遊覽；20場次的899元「豪華一日遊」(原價1550元)，包含深澳遊艇享用漁夫餐、清新森林浴BBQ烤肉、親子餐廳暢玩熊猴森樂園等三種路線；另有20場次的899元「揪團一日遊」，只要滿32人即符合團體資格，可指定觀光工廠及乘車地點。

經發局表示，8月份的599元與899元遊程，明日中午12點開放報名， 9、10月份的599元與899元遊程及團體遊程，於8月17日中午12點開放報名，民眾可用三倍券付款，在網站報名繳費後，遊程當日再持紙本三倍券換回現金。

此外，配合新北振興168，民眾憑消費200元的發票登錄，可抽特斯拉、iPhone、apple watch等萬份獎品，民眾拍攝遊程影片投稿，還有機會獲得首獎5000元、佳作2000元及許多價值超過1000元的獎品。

新北市商圈聯合會總會長黃建強表示，疫情期間，各商圈業績也受到影響，期盼透過遊程結合觀光工廠與商圈，帶來加乘效應，一同帶動商機，商圈代表們已決定揪團報名體驗，做為未來合作的參考。

新北市副市長吳明機體驗觀光工廠DIY活動。記者吳亮賢／攝影
新北市副市長吳明機體驗觀光工廠DIY活動。記者吳亮賢／攝影
新北市府與20家觀光工廠聯手推出100場輕旅行遊程，各觀光工廠現場展示自家商品。記者吳亮賢／攝影
新北市府與20家觀光工廠聯手推出100場輕旅行遊程，各觀光工廠現場展示自家商品。記者吳亮賢／攝影

觀光工廠

延伸閱讀

大受歡迎！新北「熊猴森樂園」延長1小時關燈

新北8月起送寶貝袋提供篩檢 助幼兒發展打基礎

新北新設公司最愛落腳這裡 商辦租金直追南京東路

熄燈換現金 土城牛軋博物館3.15億元交易

相關新聞

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

史上最高威力彩頭獎開出，新台幣31.24億元由兩注均分。網路上瘋傳，台北大安區頭彩得主是台新銀行法金部門員工包牌集資，更...

大雨特報！ 台中以南等13縣市短時強降雨注意雷擊

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，...

努力失效：自卑且無力的厭世代

當代青年憂鬱、厭世的情形漸趨嚴重。根據調查，兩成左右的國高中生曾認真考慮自殺 ，13%到25%的大學生已達憂鬱症標準 。而主流輿論常將青年憂鬱的原因，歸咎於抗壓性低、脆弱、不知足、自溺、太敏感等表面標籤。

我就爛：是妄自菲薄 還是一種自我保護？

這些話聽起來熟悉嗎？對許多年輕人來說，這種「害怕失敗」的內在狀態，並不少見。這種心聲，或許是成長過程累積下來的映照，抑或是不同世代的集體經驗。

酷航宣布復飛台北-首爾航線 8月中旬起每周2班

國際疫情仍未緩解，但航空公司逐步恢復航班，酷航宣布，將於今（2020）年8月16日（周日）起，正式復飛台北－韓國首爾航線...

他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

對許多民眾來說，對統一發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在抱怨公社PO出了自己109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

秘境曝光！不用飛去人擠人 4要點教你在本島爽看「澎湖花火節」

離島澎湖向來是民眾夏日旅遊的熱門景點，加上花火節因疫情延至暑假舉行，更使當地訂房、交通皆呈現一位難求，眼看花火節活動期間已過半，仍有不少人未能前往參與。然而，澎湖花火節一定要搭船、搭飛機才看得到嗎？不少攝影師表示，其實只要地勢高、視野開闊，且天氣晴朗，在台灣本島也能欣賞到這場「海上花火」。

恐龍家長指定「畫單圖案」堵出口 好市多顧客怒：強迫畫畫有事嗎

常到美式賣場好市多（Costco）購物的人都知道，結完帳後帳單不能立刻收進錢包，還要讓出口前的畫單員檢查畫紅線，有時遇到小孩子，畫單員還會特別將紅線換成可愛圖案，讓人感覺非常貼心。不過有民眾抱怨這項暖舉被濫用，畫單員被團團包圍要求畫圖案，將離場路線堵住造成其他客人困擾。

彰化養鵝場驗出高病原性禽流感 今全場撲殺2070隻鵝

彰化縣動物防疫所7月26日接獲芳苑鄉一處肉鵝場通報，雛鵝出現異常死亡情形，防疫所立即派員管制肉鵝場的家禽移動並採取病鵝送...

影／XPark水族館搶先看「打造沉浸感」海洋生物漫步頭頂

超人氣的「八景島水族館 Xpark」8月7日於桃園青埔隆重開幕，要讓來訪的遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真...

9成糖友恐患「疲勞症候群」 快檢查早餐是不是吃過這些

今年33歲空姐Joanne（化名）為了全心照顧孩子，辭去工作，不料卻在一次健檢意外確診第二型糖尿病，她為了家人規律服藥，...

頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，即將於8月7日正式對外營運，7月30日也首度對外曝光內...

熱門新聞

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。