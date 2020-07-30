搶攻疫後暑假商機 新北觀光工廠推百場半價遊程

疫情趨緩，又逢暑假期間，新北市府與20家觀光工廠聯手推出「童話夢工廠厚趣淘」觀光工廠輕旅行，規畫100場體驗遊程，分為網美養成記、吃貨好味道、親子樂遊遊、燃燒職人魂等四大主題，以599及899元的半價優惠，提供「超值一日遊」及「豪華一日遊」，可使用三倍券付款，明日起開放報名。

新北市每年都會推出約50場次的觀光工廠輕旅行，每次開放報名就立即秒殺，為促進疫後經濟，今年增加至100場次，各觀光工廠也提供商品8折、買一送一或免門票等優惠。

副市長吳明機致詞時表示，觀光工廠可讓全家一起DIY，十分療癒，還可幫助小朋友探索職涯興趣，兼具教育功能及促進銷售，隨著疫後時代來臨，鼓勵民眾可以開始出門遊玩，並走訪周遭商圈，帶動人潮及商機。

經發局指出，觀光工廠輕旅行共規畫「網美養成記」、「吃貨好味道」、「親子樂遊遊」、「燃燒職人魂」四大主題，有60場次的599元「超值一日遊」(原價1250元)，內含2家觀光工廠、美味午餐、人氣商圈遊覽；20場次的899元「豪華一日遊」(原價1550元)，包含深澳遊艇享用漁夫餐、清新森林浴BBQ烤肉、親子餐廳暢玩熊猴森樂園等三種路線；另有20場次的899元「揪團一日遊」，只要滿32人即符合團體資格，可指定觀光工廠及乘車地點。

經發局表示，8月份的599元與899元遊程，明日中午12點開放報名， 9、10月份的599元與899元遊程及團體遊程，於8月17日中午12點開放報名，民眾可用三倍券付款，在網站報名繳費後，遊程當日再持紙本三倍券換回現金。

此外，配合新北振興168，民眾憑消費200元的發票登錄，可抽特斯拉、iPhone、apple watch等萬份獎品，民眾拍攝遊程影片投稿，還有機會獲得首獎5000元、佳作2000元及許多價值超過1000元的獎品。