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9成糖友恐患「疲勞症候群」 快檢查早餐是不是吃過這些

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
早餐情境示意圖。圖／Ingimage
早餐情境示意圖。圖／Ingimage

今年33歲空姐Joanne（化名）為了全心照顧孩子，辭去工作，不料卻在一次健檢意外確診第二型糖尿病，她為了家人規律服藥，但最近常感到疲勞、睡也睡不飽，醫師抽絲剝繭才釐清，原來Joanne因家務忙碌、常買現成的高澱粉早餐組合，造成血糖波動劇烈，產生疲勞症候群。

Joanne故事不是少數，據國內最新「2020糖尿病患者疲勞大調查」顯示，9成糖友曾出現糖尿病疲勞症候群現象，如無法透過睡眠緩解疲勞、記憶力下降或全身無力等，千萬不能輕忽，糖尿病衛教學會理事長杜思德解釋，主因為血糖波動不平穩，是糖尿病控制不佳的表現之一。

調查也發現，曾出現疲勞症狀的糖友中，9成以上都有吃早餐習慣，但因為生活忙碌，當中近9成病友早餐都是以購買現成為主，不論中西式早餐，糖友常選的早餐多屬於精緻加工、高醣量的食物，如三明治、麵包、飯糰、蛋餅等，營養師警告，這就是糖友早餐容易踩雷的原因。

這份調查值得注意的是，100％受訪糖友都有早餐搭配飲料的習慣，曾出現疲勞症狀的糖友，最常選擇奶茶，敏盛綜合醫院營養師劉香蘭點出，一般早餐店的奶茶，含糖量高，所用的奶精粉含反式脂肪，「喝下去的全是糖和油。」呼籲改善糖尿病疲勞症候應由早餐就管理做起。

劉香蘭強調，不是不能吃，但要做好總量管制，做好的方法是選擇有營養標示的飯糰或三明治，建議早餐碳水化合物控制在30克、油脂限制於5克內，飲料建議選擇無糖豆漿，若要使用糖尿病專用營養品，可諮詢醫師或營養師後搭配使用。

據國內最新「2020糖尿病患者疲勞大調查」顯示，9成糖友曾出現糖尿病疲勞症候群現象，糖尿病衛教學會理事長杜思德解釋，主因為血糖波動不平穩，是糖尿病控制不佳的表現之一。記者陳婕翎／攝影
據國內最新「2020糖尿病患者疲勞大調查」顯示，9成糖友曾出現糖尿病疲勞症候群現象，糖尿病衛教學會理事長杜思德解釋，主因為血糖波動不平穩，是糖尿病控制不佳的表現之一。記者陳婕翎／攝影

糖尿病

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