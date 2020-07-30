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頭頂有企鵝、12米巨型水族箱！XPARK「13個展館」曝光

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
特別打造的企鵝咖啡，上頭有著企鵝的拉花造型。記者陳睿中／攝影
特別打造的企鵝咖啡，上頭有著企鵝的拉花造型。記者陳睿中／攝影

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，即將於8月7日正式對外營運，7月30日也首度對外曝光內部展館與設施。整座展館共區分為珊瑚潛行、暖海生機等13個室內外展區，展出共約300種的水陸生物，並且透過光影、音樂等方式，打造出沉浸式的體驗。

一進到展區內，會先走入圓形的多媒體展示空間，光點、線條所構成的魚群，預告出XPARK虛實交錯的展場個性。首個展區「福爾摩沙」，主要展出台灣周邊海域可見的牡蠣、魚群，當中最大的亮點，就是高約8公尺、寬約12公尺的「台灣大水槽」，內有6,000隻的銀鱗鯧魚群隨著水流優游，並且不斷地變化姿態，同時亦有大尾虎鮫、雪花鴨嘴燕魟等不同種類的鯊魚、魟魚游過。透過自然採光的場景設計，也更增添細緻的光影變化。

「珊瑚潛行」區，以U字型的環繞水槽，創造出宛入走進水中森林的感覺，可見到多種熱帶魚群在珊瑚間穿梭的可愛姿態，民眾所熟悉的「尼莫」、「多莉」也會不時現身。透過光影投射技術所打造的地面，同樣可見到虛擬的珊瑚海與魚群，令許多民眾忍不住躺下來一起合照。小型展示區陳列的各種珊瑚，也能增添民眾的珊瑚知識。

場域較小的「暖海生機」，則是以多座小型展示櫃的方式，讓民眾近距離觀賞小丑魚、躄魚、岔頭燕魟等不同魚種。「雨林探險」區域，則是結合實際造景、人造樹林、河道、光影等不同型態，再加上雷聲閃電、蟲鳴鳥叫聲、水霧與香氛，營造出置身叢林的錯覺感。旅客在此可以欣賞到黑白皇冠魟、帝王魟、亞洲龍魚等魚種，樹林中還有活生生的浣熊出沒，更添整體真實感。

「寒帶行凍」的重點，就是虛擬冰山環境的圓形水族箱，內有兩隻麻斑海豹不斷地翻滾游泳。而在旁邊的小型展箱內，則是有著「岩上的波妞」設計原型的「太平洋圓鰭魚」，僅約乒乓球大小又圓滾滾的身形十分可愛，值得多駐留幾步。串聯至「深海尋秘」的道路間，則是打造出全透明的海底隧道，模擬出巨大的海流與昆布林的生長狀態。陰暗的展區內，可透過微弱的光源，看見大王巨足蟲、甘式巨螯蟹等生物在深海生存的強韌生命力。

令人驚呼連連的「企鵝奇遇」區，可以看到國王企鵝、麥哲倫企鵝的療癒模樣，不論是笨拙步行或是流暢地在水中游泳，總是令旅客們的目光難以抗拒。至於沉靜的「癒見水母」區，在大小不一的展箱內，有著海月水母、紅水母、蛋黃水母等不同種類的水母，緩慢又優雅的泳姿，讓人越看越著迷。特製的互動空間內，更將水母池、鏡面牆壁、天花板相互結合，以七彩變化的光影，營造出渲染力十足的魔幻感，勢必將成為館內最熱門的打卡地點。

除此之外，XPARK還有打造「虛實互動」、「潮間戲灘」、「世外桃源」與「與眾同樂」等不同室內外展區。在與眾同樂區中，觀眾可以看見海豹、水豚、山羊、北美海獅等動物明星陸續登場。訓練員透過讓動物們游泳、翻肚、跳躍等運動方式，加上即時的解說，讓觀眾得以觀察到各種動物的身體構造、器官特徵與行為能力，較過去「特技表演」的型態友善許多，也更具教育意義。

XPARK將於8月7日正式對外營業，目前已於網站販售門票，成人每張550元。除了鄰近的華泰名品城外，周邊還有新開幕的新光影城、和逸飯店桃園館等景點，都能讓旅客安排更豐富的桃園之旅。

微弱的光源中，可見到「大王巨足蟲」的神祕身影。記者陳睿中／攝影
微弱的光源中，可見到「大王巨足蟲」的神祕身影。記者陳睿中／攝影
「岩上的波妞」設計原型的「太平洋圓鰭魚」。記者陳睿中／攝影
「岩上的波妞」設計原型的「太平洋圓鰭魚」。記者陳睿中／攝影
「暖海生機」區中，展示出叉頭燕魟等魚種。記者陳睿中／攝影
「暖海生機」區中，展示出叉頭燕魟等魚種。記者陳睿中／攝影
台灣大水槽內，可以見到多種魚種共遊的身影。記者陳睿中／攝影
台灣大水槽內，可以見到多種魚種共遊的身影。記者陳睿中／攝影
「寒帶潛行」區中的麻斑海豹，模樣相當可愛。記者陳睿中／攝影
「寒帶潛行」區中的麻斑海豹，模樣相當可愛。記者陳睿中／攝影
館內用餐區的頭頂，也可見到企鵝游過的可愛景色。記者陳睿中／攝影
館內用餐區的頭頂，也可見到企鵝游過的可愛景色。記者陳睿中／攝影
可愛的麥哲倫企鵝，乃是館區內的明星動物之一。記者陳睿中／攝影
可愛的麥哲倫企鵝，乃是館區內的明星動物之一。記者陳睿中／攝影
在「癒見水母」的區域，還可見到水母從小而大的生長過程。記者陳睿中／攝影
在「癒見水母」的區域，還可見到水母從小而大的生長過程。記者陳睿中／攝影
珊瑚潛行區中，可看到熱帶魚群與珊瑚。記者陳睿中／攝影
珊瑚潛行區中，可看到熱帶魚群與珊瑚。記者陳睿中／攝影
透過跳躍的方式，可以讓民眾了解水豚的運動能力。記者陳睿中／攝影
透過跳躍的方式，可以讓民眾了解水豚的運動能力。記者陳睿中／攝影
珊瑚潛行區的地板，透過投影技術，增添互動的華麗感。記者陳睿中／攝影
珊瑚潛行區的地板，透過投影技術，增添互動的華麗感。記者陳睿中／攝影
優雅地游泳的水母，充滿療癒感。記者陳睿中／攝影
優雅地游泳的水母，充滿療癒感。記者陳睿中／攝影
「雨林探險」區，展有亞洲龍魚、帝王魟等魚種。記者陳睿中／攝影
「雨林探險」區，展有亞洲龍魚、帝王魟等魚種。記者陳睿中／攝影
半戶外的「與眾同樂」區，可讓觀眾更認識動物明星們。記者陳睿中／攝影記者陳睿中／攝影
半戶外的「與眾同樂」區，可讓觀眾更認識動物明星們。記者陳睿中／攝影記者陳睿中／攝影
高約8公尺、寬約12公尺的台灣大水槽，乃是XPARK的一大重點。記者陳睿中／攝影
高約8公尺、寬約12公尺的台灣大水槽，乃是XPARK的一大重點。記者陳睿中／攝影
U字型的珊瑚潛行區，連地面都有豐富的投影。記者陳睿中／攝影
U字型的珊瑚潛行區，連地面都有豐富的投影。記者陳睿中／攝影
可讓大人小孩一起互動的「虛實互動」區。記者陳睿中／攝影
可讓大人小孩一起互動的「虛實互動」區。記者陳睿中／攝影
充滿好奇心的麥哲倫企鵝。記者陳睿中／攝影
充滿好奇心的麥哲倫企鵝。記者陳睿中／攝影
XPARK也與黑船合作，推出檸檬蛋糕等甜點。記者陳睿中／攝影
XPARK也與黑船合作，推出檸檬蛋糕等甜點。記者陳睿中／攝影
結合七彩光影變化的癒見水母區。記者陳睿中／攝影
結合七彩光影變化的癒見水母區。記者陳睿中／攝影
重現熱帶雨林環境的雨林探險區。記者陳睿中／攝影
重現熱帶雨林環境的雨林探險區。記者陳睿中／攝影
透過投影技術，大小朋友可以跟虛擬海洋生物們互動。記者陳睿中／攝影
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珊瑚

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