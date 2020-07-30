台灣好行「大鵬灣琉球線」8月上路 左營到東港50分鐘

國旅大爆發，澎湖、小琉球等離島湧入大批遊客，旅遊亂象百出。不過觀光局大鵬灣國家風景區管理處長陳煜川直言，其實今年六、七月的遊客量都沒有超越去年同期，且小琉球單日最高遊客容許量為一萬五千人次，目前都還沒有出現爆量問題。

陳煜川也提到，為了方便民眾旅遊，目前已和交通部申請新闢「大鵬灣琉球線」的台灣好行路線，路線從高鐵左營站出發，一路到林園、東港、濱灣公園站、大鵬灣遊客中心等景點，總長約52公里，預計八月底就會正式營運。

陳煜川表示，大鵬灣琉球線單趟約6、70分鐘，平日半個小時一班，票價目前訂為140元，屆時還會有行銷優惠；民眾也可以利用東琉、鵬琉等兩條路線往返屏東縣和小琉球，一次玩遍東港、小琉球、大鵬灣等3處景點。

對於小琉球遊客爆量的問題，陳煜川表示，小琉球有13艘交通船，另外再加上兩艘民營，總計15艘，每天有17班定期航班，可依照遊客量加班營運，以前幾個禮拜為例，周六單日加班19班，總計湧入1萬人；周日大概七千多人，還沒有到「爆量」。

不過陳煜川也提到，目前前往小琉球的航班非定時航班機制，當日買票、排隊上船，導致現場好像大排長龍，假日大概需要排上1個半小時，平日約半個小時。目前已和業者溝通，希望在船票上加註搭船時間，避免民眾大熱天在碼頭苦候。

此外，對於小琉球出現機車瀑布等亂象，陳煜川表示，目前小琉球島上有一萬六千部機車，將在110年概算中，編列汰換燃油機車的預算，以補助的方式鼓勵業者將燃油機車，換成電動自行車。