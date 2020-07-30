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班班有冷氣計畫 蘇貞昌喊讓相關科系師生「工讀」參與
行政院發言人丁怡銘今表示，院長蘇貞昌宣示2020暑假前班班有冷氣，前天也去彰化陽明國中視察校園種樹，今在院會提醒各部會開始規劃計畫時間軸時，包含10萬500間配電、預算、採購、裝設，都可以讓全國相關科系的學者、學生加入計畫，發揮所長，讓他們有參與感，也利用暑假讓他們賺一點工讀費，參與所有規劃各校園適合的樹種，還有節能減熱的設施。
丁怡銘說，蘇貞昌參觀陽明國中時，看到有黑板樹根破壞路面，籃球場的水泥都被翻起來，讓孩子運動不安全，這都是由於80年代為了綠化、快速環保，沒有考慮樹種特性，跟當地環境的配合度，希望各部會擬定政策前，都要在對的時間、用對的方法、做對的事。
另外，丁怡銘說，向山致敬政策獲得回響，但民眾因為疫情無法出國，親近山林卻被媒體報導有山中意外事件、垃圾廚餘等問題，相關部會應該事先規劃好，遇到問題改進檢討。
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